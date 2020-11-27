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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но в своей поре все еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой, согреться в уютных и радушных музеях.
 

Программа мероприятий на 28 - 29 ноября:

28 ноября
 

11.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в Моховом)

Каурая, чалая, буланая…  Существует огромное множество названий мастей лошадей и их оттенков – отмастков, которые возникли в глубокой древности. Экскурс в эволюцию лошади поможет узнать, откуда появились эти причудливые характеристики, об основных мастях животного и принципах их наследования.
 
Также сотрудники музейной конюшни и ее обитатели помогут сориентироваться в разнообразии отмасток. Расскажут, как здоровье лошади зависит от ее внешности  и стоит ли девушкам ждать принца на белом коне. Полученные знания можно проверить в викторине в конце экскурсии. 
 

Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: дети до 16 лет – 100 рублей, учащиеся старше 16 лет, студенты, пенсионеры – 150 рублей, взрослые - 170 рублей.

 

12.00 Интерактивная лекция «Средневековая кухня»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Музей приглашает в увлекательное путешествие в кулинарное прошлое. На интерактивной лекции расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о правилах приготовления блюд  - каждодневных и праздничных, о традициях приема пищи в разных культурах и у населения Куликова поля. 

Возрастные рекомендации: 8+.
Вход свободный, по предварительной записи. 
 

13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиттся с техникой звона. 

Стоимость: 100 рублей с человека.  
 

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания.  Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека. 
Возрастные рекомендации: 12+.
 

17.00 Забавная экскурсия для всей семьи «Мифические жители русской деревни»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Сказки, былички, народные песни – ценный источник представлений жителей средневековой деревни об окружающем мире, мире завораживающем, пугающем, манящем… Музей приглашает отправиться на необычную экскурсию по деревне Моховое. Сегодня это уже музейная деревня, но в ее современный ландшафт идеально вписались руины домом и погреба бывших обитателей, помещичьи пруды, «мастерская кузнеца», старые яблоневые сады. Все эти приметы ушедшей в прошлое жизни тульской глубинки встретятся экскурсантам во время прогулки. Здесь можно послушать преданья старины глубокой и узнать: как подружиться с домовым, что под силу опытной ведьме, кто приходит в гости к кузнецу по ночам и многое другое. 

Возрастные рекомендации: 3+.
Стоимость билета для взрослых: 250 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 200 рублей, дети с 7 лет – 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). 
 
 
29 ноября
 
11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
Лошадь в степи –  запоминающаяся картина.  Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. 
 
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат  ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
 
 
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
 
Стоимость участия: 100 рублей с человека.
 
13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 

 
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия: 300 рублей с человека. 
 
14.00 Тематическая экскурсия «Предметный мир женщины в средние века»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
 
Холодильник, стиральная машина, мультиварка, пылесос... Увлекательная работа, спортзал, посиделки с подружками в кафе... Мир современной женщины интересен и комфортен. А как это было в XIV веке? Какую роль играла женщина в средневековом обществе? Что входило в её обязанности? Как она воспитывала детей? Чем кормила семью? Узнать это и многое другое можно на тематической экскурсии.
 
Все ответы – в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». В музейных витринах – подлинные археологические находки и научные реконструкции, рассказывающие о быте и культуре наших предков. Благодаря антропологическим реконструкциям можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы. 
 
Возрастные рекомендации: 5+.
Стоимость участия: 400 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 300 рублей, дети с 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). 
 
14.15 Мастер-класс «Кукла добрых вестей»
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
На мастер-классе можно познакомиться с традиционной игрушкой Тульской области, созданной из дерева, глины, соломы, мочала и ткани. Одну из народных кукол – Куклу добрых вестей – посетители сделают сами и заберут на память о встрече. 
 
Возрастные рекомендации: 8+.
Стоимость билета: 150 рублей. 
 
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
28 ноября 2020, суббота
10:00
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29 ноября 2020, воскресенье
10:00
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