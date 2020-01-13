На сцене клуба Backstage выступит SLIMUS. Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и «Centr». Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «AzimutZvuk», Вадим Мотылёв он же SLIM выступит в Туле с большим сольным концертом.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 28 ноября. Все купленные билеты ранее действительны.

Артист представит свой новый альбом «Тяжёлый Люкс», а также все хиты за период творчества.