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SLIMUS

SLIMUS

На сцене клуба Backstage выступит SLIMUS. Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и «Centr». Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «AzimutZvuk», Вадим Мотылёв он же SLIM выступит в Туле с большим сольным концертом.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 28 ноября. Все купленные билеты ранее действительны.

Артист представит свой новый альбом «Тяжёлый Люкс», а также все хиты за период творчества.

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Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
28 ноября 2020, суббота
20:00
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Касса
Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
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8 января, пятница 14:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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