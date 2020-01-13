SLIMUS
На сцене клуба Backstage выступит SLIMUS. Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и «Centr». Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «AzimutZvuk», Вадим Мотылёв он же SLIM выступит в Туле с большим сольным концертом.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 28 ноября. Все купленные билеты ранее действительны.
Артист представит свой новый альбом «Тяжёлый Люкс», а также все хиты за период творчества.
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Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
28 ноября 2020, суббота
20:00
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽