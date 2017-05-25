Выходные в Туле: 26-28 мая

27 мая с 12.00 до 15.00 в Туле на пляже водохранилища реки Воронки (со стороны ж/д станции-музея «Козлова Засека») откроется навигация для маломерных судов и парусной регаты в Тульской области, приуроченные к 145-ой годовщине Всероссийского общества спасания на водах.

В программе мероприятия: торжественное прохождение патрульных, маломерных и парусных судов; показательные выступления и гонки на спортивных катерах, гидроциклах, байдарках, каноэ, парусных швертботах. Сотрудники ГИМС и специалисты ВОСВОД продемонстрируют способы спасения, элементы оказания первой помощи на роботе-тренажере.

Все желающие смогут угоститься ухой, макаронами «по-флотски» и ароматным чаем, приготовленными на полевой кухне. Взрослых и детей прокатят на мотолодках, гребных каноэ и парусно-моторных судах.

А в Новомосковске 27 мая состоятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню города.

горячие выходные

Каникулы в Мексике

Кафе «Тарелка»

Тула, ул. Кирова, 23

26 мая, пятница, 21.00

500 Р

На вечеринке «Каникулы в Мексике» вас ждут яркая пиньята, мексиканское выступление, мастер-класс по приготовлению бурито от шеф-повара Ильи Корыстова, мастер класс по приготовлению «Маргариты» от бармена Алексея Подшибякина, обворожительный ведущий Андрей Солобаев, мексиканские треки на танцполе от диджеев, юмористическая викторина с подарками партнёров.

лето в прянике

DJ Dюsha

Ресторан-клуб «Пряник»

Тула, ул. Советская, 47

26 мая, пятница. 21.00

Вход свободный

Резидент Comedy Club Дюша Метелкин с недавнего времени пополнил ряды модных столичных диджеев. Сет DJ Дюши Метелкина — это прекрасная импровизация и стиль хорошо известного публике самоуверенного остряка из группы USB. Выступление DJ Dюsha отличаются оригинальным подбором треков, живым сведением и превосходным чувством танцпола, а многолетний опыт живых выступлений помогает Дюше всю ночь веселить публику интерактивным общением. Также в этот вечер откроется летняя веранды «Пряника».

реггей

Аддис-Абеба

Harat's Pup

Красноармейский пр., 19

28 мая, воскресенье, 20.00

600 Р

«Аддис Абеба» — регги коллектив из Беларуси, с более чем 15-летней историей, занимающий одно из главных мест на регги-cцене всего постсоветского пространства, — впервые выступит в Туле.

фестивали

Куликово поле

Деревня Моховое, Куркинский район

26−28 мая

Вход свободный

Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочен ко Дню поминовения Святого благоверного князя московского Дмитрия Донского, который отмечается 1 июня. Ежегодно в эти дни на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы. Подробнее о фестивале «Куликово поле».

Тульский заиграй

Соборная площадь кремля

27 мая

Вход свободный

В III Межрегиональном фестивале народной традиционной культуры «Тульский заиграй» примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии из Тульской области и более чем из двадцати регионов России. На главной сцене Соборной площади, по доброй традиции, зрители фестиваля познакомятся с художественными особенностями традиционных игрушечных промыслов регионов, представленных самими мастерами, а также увидят выступления вокальных, инструментальных, хореографических и фольклорных ансамблей.

День рождения Левши

Ликерка Лофт

Тула, пр. Ленина, 85

27 мая

Вход свободный

«День рождения Левши» — площадка для творческого взаимодействия кузнецов, художников по металлу, оружейников, мастеров традиционных народных ремёсел. Зрители смогут увидеть и купить изделия тульских мастеров, поучиться у них ремеслу на мастер-классах, оценить работы, представленные на конкурс «Я — Левша, я — Тула!» (спонсоры могут наградить победителей от лица своей компании). Подробнее о фестивале кузнечного дела «День рождения Левши» читайте в нашей афише.

Полную афишу всех летних фестивалей смотрите в нашем специальном обзоре.

преднашествие

Битва за Нашествие

Stechkin

Тула, пр. Ленина, 85

27 мая, суббота, 17.00

500 Р

В Туле состоится большой рок-фестиваль под открытым небом «Битва за Нашествие». Хэдлайнер фестиваля — группа «7Б». 7 тульских групп поборются за выступление на одном из самых известных фестивалей России — «Нашествие». Всех зрителей ждёт: розыгрыш билетов на «Нашествие», розыгрыш гитары от магазина «Бастон», призовые игры ФК «Арсенал», мастер-класс на барабанах от Loud Room, новые тенденции рок-моды от Наташи Тасевска, любимые закуски и напитки от Stechkin по приятным ценам.

модникам

Губернский стиль

ТРЦ «Макси»

Тула, ул. Пролетарская, 2

27 мая, суббота, 12.00

Вход свободный

В ТРЦ «Макси» впервые состоится финал XV юбилейного Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». В финале, который до этого 14 лет проходил в Воронеже, участвовали представители более 60 регионов России, модельеры и дизайнеры из Китая, Монголии, Франции, Италии, Белоруссии, Украины и других государств.

мастер-класс

#двортрудмай

Двор Тульского историко-архитектурного музея

Тула, пр. Ленина, 25

27 мая, суббота, 10.00

Участие бесплатно

27 мая и 3 июня во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет серия мастер-классов по изготовлению уличной мебели #двортрудмай. Основная цель организаторов этой акции — привлечь туляков к подготовке Картонной ночи. Поэтому приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после мероприятия вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома.

вставай на лыжи

Большой велопарад

28 мая в Туле состоится Большой Велопарад в поддержку велокультуры, активного образа жизни и безопасности на дорогах. Старт — на площади Ленина. В 11.30 — общий сбор, в 12.00 — старт. Финиш — ТРК «Ликерка Лофт». Мы призываем вас не ограничиваться для поездки спортивной одеждой, а примерить самые неожиданные и оригинальные наряды. Проявите фантазию, будьте яркими и запоминающимися!

28 мая и 4 июня в Белоусовском парке пройдёт заключительный этап Тульской стритбольной лиги и турнир «Вершина Олимпа». Участники поборятся за звание чемпиона лиги и покорителя Олимп.

мастер-класс

Воркшоп: Опыты осознанной профанации

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

28 мая, воскресенье 19:00

Вход свободный

Здесь будут говорить о том, что называется современным искусством, пробовать некоторые его практики и смотреть — что они могут дать в исследовании себя и/или жизненного пространства. Встреча будет посвящена профанации street artа и public artа. Автор и руководитель воркшопа — Катя Юшкевич.

театр

Убей меня, любимая!

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2

27 мая, суббота, 18.00

Цена билета — 300 Р, в день спектакля — 350 Р

Театр-студия «Мюсли» представляет инфернальную комедию «Убей меня, любимая!». «Убей меня, любимая!» по пьесе Е. Исаевой — это история о театре, актёрских интригах, о любви и немного о мистике и привидениях. Три таких разных актрисы и один актёр заняты подготовкой к спектаклям о великих женщинах-убийцах — Юдифи, Шарлотте Корде и Фанни Каплан… Сценические и закулисные страсти сплетаются воедино, и от кровавого финала может спасти только вмешательство потусторонних сил… и магия театра, которая превыше любых конфликтов.

детям

Кругосветка

Остров сокровищ, крытый веревочный парк

Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Likerka-Loft»)

28 и 29 мая, 10.30

1150 Р

Вашего ребенка ожидает новый этап взросления — окончание детского сада или начальной школы? Или у вашего ребенка такой дружный класс, что им не хочется расставаться просто так даже в конце очередного учебного года? Почему бы не порадовать ребят чем-то более увлекательным и запоминающимся, чем обычное «товарищеское застолье»? Отличной идеей для выпускного или праздника в честь окончания учебного года станет командная игра-квест, который специально для ваших детей организуют и проведут МамКомпания и Веревочный парк «Остров сокровищ»!

а что в кино?

На этой неделе у нас всего лишь две премьеры. А полную киноафишу вы, как всегда, можете посмотреть на нашем сайте.

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге. Смотрите фильм «Монстры юга» в кинотеатре «Иллизиум».

Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся еще более захватывающими в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор — любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!