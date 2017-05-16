Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 25.05.2017
Режиссер:
Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
Актеры:
Джонни Депп, Брентон Туэйтс, Хавьер Бардем, Орландо Блум, Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Дэвид Уэнэм, Голшифте Фарахани, Горан Д’Клюе, Кевин МакНэлли
Жанр:
приключения, экшен
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Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся еще более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор — любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!
Сегодня
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 мая, четверг
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40 3D
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|11:30 3D
|Октябрь
|12:40
|Киносити
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:10 3D
|Киносити
|13:10 3D
|Синема Стар
|13:45
|Киносити
|14:20
|Октябрь
|14:30
|Синема Стар
|15:10
|Киносити
|15:45 3D
|Киносити
|15:45 3D
|Октябрь
|16:05 3D
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Киносити
|18:15 3D
|Киносити
|18:15 3D
|Октябрь
|18:55
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|20:45 3D
|Октябрь
|20:50 3D
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|22:40
|Киносити
|23:20 3D
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Синема Стар
26 мая, пятница
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40 3D
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30 3D
|Октябрь
|11:30
|Синема Стар
|12:40
|Киносити
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:10 3D
|Киносити
|13:10 3D
|Синема Стар
|13:45
|Киносити
|14:20
|Октябрь
|14:30
|Синема Стар
|15:10
|Киносити
|15:45 3D
|Октябрь
|15:45 3D
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Киносити
|18:15 3D
|Октябрь
|18:15 3D
|Киносити
|18:55
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|20:45 3D
|Октябрь
|20:50 3D
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|22:40
|Киносити
|23:20 3D
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
|00:40 3D
|Синема Стар
27 мая, суббота
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40 3D
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30 3D
|Октябрь
|11:30
|Синема Стар
|12:40
|Киносити
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:10 3D
|Синема Стар
|13:10 3D
|Киносити
|13:45
|Киносити
|14:20
|Октябрь
|14:30
|Синема Стар
|15:10
|Киносити
|15:45 3D
|Октябрь
|15:45 3D
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Киносити
|18:15 3D
|Октябрь
|18:15 3D
|Киносити
|18:55
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|20:45 3D
|Октябрь
|20:50 3D
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|22:40
|Киносити
|23:20 3D
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
|00:40 3D
|Синема Стар
|01:15
|Киносити
28 мая, воскресенье
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40 3D
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30 3D
|Октябрь
|11:30
|Синема Стар
|12:40
|Киносити
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:10 3D
|Синема Стар
|13:10 3D
|Киносити
|13:45
|Киносити
|14:20
|Октябрь
|14:30
|Синема Стар
|15:10
|Киносити
|15:45 3D
|Октябрь
|15:45 3D
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Киносити
|18:15 3D
|Октябрь
|18:15 3D
|Киносити
|18:55
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|20:45 3D
|Октябрь
|20:50 3D
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|22:40
|Киносити
|23:20 3D
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
|00:40 3D
|Синема Стар
|01:15
|Киносити
29 мая, понедельник
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40 3D
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30 3D
|Октябрь
|11:30
|Синема Стар
|12:40
|Киносити
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:10 3D
|Синема Стар
|13:10 3D
|Киносити
|13:45
|Киносити
|14:20
|Октябрь
|14:30
|Синема Стар
|15:10
|Киносити
|15:45 3D
|Октябрь
|15:45 3D
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|17:40
|Киносити
|18:15 3D
|Октябрь
|18:15 3D
|Киносити
|18:55
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|20:45 3D
|Октябрь
|20:50 3D
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|22:40
|Киносити
|23:20 3D
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
30 мая, вторник
|09:00 3D
|Октябрь
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:30 3D
|Октябрь
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Октябрь
|15:45 3D
|Октябрь
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|18:15 3D
|Октябрь
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:45 3D
|Октябрь
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
31 мая, среда
|09:00 3D
|Октябрь
|10:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:30 3D
|Октябрь
|12:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Октябрь
|15:45 3D
|Октябрь
|17:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|18:15 3D
|Октябрь
|19:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:45 3D
|Октябрь
|22:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|23:45
|Октябрь
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 18:30
3D 21:05
3D 23:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 18:30
3D 21:05
3D 23:40
25 мая, четверг
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
11:10
12:40
3D 13:10
13:45
15:10
3D 15:45
16:20
17:40
3D 18:15
18:55
20:10
3D 20:50
21:30
22:40
3D 23:20
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
11:30
3D 13:10
14:30
3D 16:05
3D 19:00
20:10
3D 21:50
00:05
26 мая, пятница
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
11:10
12:40
3D 13:10
13:45
15:10
3D 15:45
16:20
17:40
3D 18:15
18:55
20:10
3D 20:50
21:30
22:40
3D 23:20
00:05
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
11:30
3D 13:10
14:30
3D 16:05
3D 19:00
20:10
3D 21:50
3D 00:40
27 мая, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
11:10
12:40
3D 13:10
13:45
15:10
3D 15:45
16:20
17:40
3D 18:15
18:55
20:10
3D 20:50
21:30
22:40
3D 23:20
00:05
01:15
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
11:30
3D 13:10
14:30
3D 16:05
3D 19:00
20:10
3D 21:50
3D 00:40
28 мая, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
11:10
12:40
3D 13:10
13:45
15:10
3D 15:45
16:20
17:40
3D 18:15
18:55
20:10
3D 20:50
21:30
22:40
3D 23:20
00:05
01:15
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
11:30
3D 13:10
14:30
3D 16:05
3D 19:00
20:10
3D 21:50
3D 00:40
29 мая, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
11:10
12:40
3D 13:10
13:45
15:10
3D 15:45
16:20
17:40
3D 18:15
18:55
20:10
3D 20:50
21:30
22:40
3D 23:20
00:05
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
11:30
3D 13:10
14:30
3D 16:05
3D 19:00
20:10
3D 21:50
30 мая, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Киносити
|
00:05
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45
31 мая, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 17:25
3D 19:45
3D 22:05
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:30
14:20
3D 15:45
3D 18:15
3D 20:45
23:45