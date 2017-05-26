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Убей меня, любимая!

Убей меня, любимая!

Театр-студия «Мюсли» представляет инфернальную комедию «Убей меня, любимая!».

«Убей меня, любимая!» по пьесе Е. Исаевой — это история о театре, актёрских интригах, о любви и немного о мистике и привидениях.

Три таких разных актрисы и один актёр заняты подготовкой к спектаклям о великих женщинах-убийцах — Юдифи, Шарлотте Корде и Фанни Каплан…

Сценические и закулисные страсти сплетаются воедино, и от кровавого финала может спасти только вмешательство потусторонних сил… и магия театра, которая превыше любых конфликтов.

Цена билета — 300 Р, в день спектакля — 350 Р.

Справки и заказ билетов по телефону 8−910−557−40−63.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 мая 2017, суббота
18:00
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