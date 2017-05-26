Убей меня, любимая!
Театр-студия «Мюсли» представляет инфернальную комедию «Убей меня, любимая!».
«Убей меня, любимая!» по пьесе Е. Исаевой — это история о театре, актёрских интригах, о любви и немного о мистике и привидениях.
Три таких разных актрисы и один актёр заняты подготовкой к спектаклям о великих женщинах-убийцах — Юдифи, Шарлотте Корде и Фанни Каплан…
Сценические и закулисные страсти сплетаются воедино, и от кровавого финала может спасти только вмешательство потусторонних сил… и магия театра, которая превыше любых конфликтов.
Цена билета — 300 Р, в день спектакля — 350 Р.
Справки и заказ билетов по телефону 8−910−557−40−63.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 мая 2017, суббота
18:00