Кругосветка

Вашего ребенка ожидает новый этап взросления — окончание детского сада или начальной школы? Или у вашего ребенка такой дружный класс, что им не хочется расставаться просто так даже в конце очередного учебного года? Почему бы не порадовать ребят чем-то более увлекательным и запоминающимся, чем обычное «товарищеское застолье»?

Отличной идеей для выпускного или праздника в честь окончания учебного года станет командная игра-квест, который специально для ваших детей организуют и проведут МамКомпания и Веревочный парк «Остров сокровищ»!

Детей ждет настоящее кругосветное путешествие, в котором они совершат немало географических открытий, узнают много нового о материках и странах, покорят вершины Гранд Каньона и джунгли Амазонии, научатся делать арабский эликсир и готовить итальянскую пиццу. Выполняя задания квеста, дети смогут еще раз проявить себя как настоящая команда, что бы в конце все вместе собрать полную карту мира и получить секретное послание в бутылке от самого Колумба! Задания квеста разработаны с учетом разного темперамента и интересов детей, что бы весело и интересно было всем! Завершиться квест детским застольем с собственноручно приготовленной пиццей в настоящей пиццерии.

Продолжительность квеста — 1 час 30 минут.

В стоимость квеста входит: развлекательная программа с опытными педагогами и инструкторами (квест), украшение зала и памятный сувенир, мастер-класс по приготовлению пиццы, напиток.

Квест будет проходить на территории ТЦ Ликерка Лофт (пр-т Ленина 85): в Семейном центре МамКомпания, крытом веревочном парке «Остров сокровищ» и пиццерии «Гранд Пицца». На территории ТЦ есть удобная парковка, а так же совсем близко остановка общественного транспорта (ост. Стадион).

Подробности по телефону 570−350 и в группе vk.com.