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Каникулы в Мексике

Каникулы в Мексике

Где вы сможете поколотить мексиканскую пиньяту? Самостоятельно приготовить бурито в печи под надзором опытного шеф-повара? Попробовать потрясающую «Маргариту» и узнать секрет ее приготовления? На мексиканской вечеринке в «Тарелке»!

Окунитесь в атмосферу ярких красок, счастья и безумного веселья.

Вас ждут яркая пиньята, мексиканское выступление, мастер-класс по приготовлению бурито от шеф-повара Ильи Корыстова, мастер класс по приготовлению «Маргариты» от бармена Алексея Подшибякина, обворожительный ведущий Андрей Солобаев, мексиканские треки на танцполе от диджеев, юмористическая викторина с подарками партнёров.

Купить билеты можно в группе VK.

Где и когда?
Тарелка, кафе
Тула, улица Кирова, 23а (ТЦ «Лагуна», 3 этаж)
26 мая 2017, пятница
21:00
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