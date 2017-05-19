Каникулы в Мексике

Где вы сможете поколотить мексиканскую пиньяту? Самостоятельно приготовить бурито в печи под надзором опытного шеф-повара? Попробовать потрясающую «Маргариту» и узнать секрет ее приготовления? На мексиканской вечеринке в «Тарелке»!

Окунитесь в атмосферу ярких красок, счастья и безумного веселья.

Вас ждут яркая пиньята, мексиканское выступление, мастер-класс по приготовлению бурито от шеф-повара Ильи Корыстова, мастер класс по приготовлению «Маргариты» от бармена Алексея Подшибякина, обворожительный ведущий Андрей Солобаев, мексиканские треки на танцполе от диджеев, юмористическая викторина с подарками партнёров.

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