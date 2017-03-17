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Губернский стиль

Губернский стиль

В ТРЦ «Макси» впервые состоится финал XV юбилейного Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». В финале, который до этого 14 лет проходил в Воронеже, участвовали представители более 60 регионов России, модельеры и дизайнеры из Китая, Монголии, Франции, Италии, Белоруссии, Украины и других государств.

Прошедший в Туле XI полуфинал фестиваля высоко оценил Дом дизайнера под руководством Вячеслава Зайцева. Именно это дало возможность проведения финала в Туле.

Конкурсанты представлены в номинациях:

  • «Street Style» — стиль современной жизни;
  • «Креатив» — нестандартное решение и оригинальное исполнение;
  • «Этностиль» — национальные черты в современной одежде;
  • «Перформанс» — театральный костюм и модное представление;
  • «Дебют» — творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста;
  • «Delux» — вечерняя и свадебная мода;
  • «Бизнес идея» — коммерческие проекты.
Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
27 мая 2017, суббота
12:00
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