В ТРЦ «Макси» впервые состоится финал XV юбилейного Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». В финале, который до этого 14 лет проходил в Воронеже, участвовали представители более 60 регионов России, модельеры и дизайнеры из Китая, Монголии, Франции, Италии, Белоруссии, Украины и других государств.

Прошедший в Туле XI полуфинал фестиваля высоко оценил Дом дизайнера под руководством Вячеслава Зайцева. Именно это дало возможность проведения финала в Туле.

Конкурсанты представлены в номинациях: