Губернский стиль
В ТРЦ «Макси» впервые состоится финал XV юбилейного Международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». В финале, который до этого 14 лет проходил в Воронеже, участвовали представители более 60 регионов России, модельеры и дизайнеры из Китая, Монголии, Франции, Италии, Белоруссии, Украины и других государств.
Прошедший в Туле XI полуфинал фестиваля высоко оценил Дом дизайнера под руководством Вячеслава Зайцева. Именно это дало возможность проведения финала в Туле.
Конкурсанты представлены в номинациях:
- «Street Style» — стиль современной жизни;
- «Креатив» — нестандартное решение и оригинальное исполнение;
- «Этностиль» — национальные черты в современной одежде;
- «Перформанс» — театральный костюм и модное представление;
- «Дебют» — творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста;
- «Delux» — вечерняя и свадебная мода;
- «Бизнес идея» — коммерческие проекты.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
27 мая 2017, суббота
12:00