В Туле состоится Большой Велопарад в поддержку велокультуры, активного образа жизни и безопасности на дорогах.

Старт — на площади Ленина. В 11.30 — общий сбор, в 12.00 — фтарт. Финиш — ТРК «Ликерка Лофт».

Мы призываем вас не ограничиваться для поездки спортивной одеждой, а примерить самые неожиданные и оригинальные наряды. Проявите фантазию, будьте яркими и запоминающимися!

В рамках концерта пройдет награждение в номинациях «Лучший ретро-образ» и «Оригинальный фантазийный костюм». Победители получат призы от спонсоров, всеобщее внимание, уважение и восторг!

В программе мероприятия: