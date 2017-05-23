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Большой велопарад

Большой велопарад

В Туле состоится Большой Велопарад в поддержку велокультуры, активного образа жизни и безопасности на дорогах.

Старт — на площади Ленина. В 11.30 — общий сбор, в 12.00 — фтарт. Финиш — ТРК «Ликерка Лофт».

Мы призываем вас не ограничиваться для поездки спортивной одеждой, а примерить самые неожиданные и оригинальные наряды. Проявите фантазию, будьте яркими и запоминающимися!

В рамках концерта пройдет награждение в номинациях «Лучший ретро-образ» и «Оригинальный фантазийный костюм». Победители получат призы от спонсоров, всеобщее внимание, уважение и восторг!

В программе мероприятия:

  • конкурсы, квесты, викторины с призами и подарками;
  • розыгрыш стильного городского велосипеда SHULZ;
  • велозарядка и спортивные соревнования от фитнесс-центра «LEGEND»;
  • блистательный вокал от романтичного Acoustic Boy
  • выступление детского клуба «Беговел Тула»;
  • показательные выступления триалистов;
  • флейринг-вело-шоу от Сергея Прокопца;
  • развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений «Экспериментория» и города профессий «Мануфактория»;
  • показательные выступления и мастер-класс по буги-вуги от студии джазового танца Jumpin' Jive;
  • бесплатный велосипедный сервис от проекта #VELOGARAGE;
  • выставка кастомных велосипедов, которые представит клуб Booze Riderz;
  • велокофе с разнообразными вкусностями;
  • освежающие безалкогольные коктейли от ROB ROY BAR;
  • у микрофона — Евгений Ребров.
Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
28 мая 2017, воскресенье
11:30
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