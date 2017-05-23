Большой велопарад
В Туле состоится Большой Велопарад в поддержку велокультуры, активного образа жизни и безопасности на дорогах.
Старт — на площади Ленина. В 11.30 — общий сбор, в 12.00 — фтарт. Финиш — ТРК «Ликерка Лофт».
Мы призываем вас не ограничиваться для поездки спортивной одеждой, а примерить самые неожиданные и оригинальные наряды. Проявите фантазию, будьте яркими и запоминающимися!
В рамках концерта пройдет награждение в номинациях «Лучший ретро-образ» и «Оригинальный фантазийный костюм». Победители получат призы от спонсоров, всеобщее внимание, уважение и восторг!
В программе мероприятия:
- конкурсы, квесты, викторины с призами и подарками;
- розыгрыш стильного городского велосипеда SHULZ;
- велозарядка и спортивные соревнования от фитнесс-центра «LEGEND»;
- блистательный вокал от романтичного Acoustic Boy
- выступление детского клуба «Беговел Тула»;
- показательные выступления триалистов;
- флейринг-вело-шоу от Сергея Прокопца;
- развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений «Экспериментория» и города профессий «Мануфактория»;
- показательные выступления и мастер-класс по буги-вуги от студии джазового танца Jumpin' Jive;
- бесплатный велосипедный сервис от проекта #VELOGARAGE;
- выставка кастомных велосипедов, которые представит клуб Booze Riderz;
- велокофе с разнообразными вкусностями;
- освежающие безалкогольные коктейли от ROB ROY BAR;
- у микрофона — Евгений Ребров.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
28 мая 2017, воскресенье
11:30