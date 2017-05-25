Aqua-окрашивание волос: миф или реальность?

Фото Алексея Пирязева.

Подвергая волосы окрашиванию, мы невольно задумываемся о том, какой вред это причиняет волосам. Есть ли способ уберечь волосы от влияния краски? Разбираемся вместе с Myslo.

С каждым новым окрашиванием волосы становятся все суше, концы отмирают, пользоваться плойкой становится просто невозможно: прическа склеивается, будто ее без конца поливали самым стойким лаком. Но поддерживать цвет надо. И вот ты в очередной раз сидишь в кресле мастера и выбираешь тон. Знакомый резкий запах краски щиплет глаза. Сидишь и считаешь минуты до окончания процедуры. И даже закрадываются мысли, что твои непрокрашенные корни были не так уж и плохи.

Но проходит месяц, и вновь все по новой – выбор цвета, ожидание, запах.

И вот однажды смотришь в зеркало и понимаешь: волосы стали похожи на солому, и питательные маски уже не помогают. Нужен отдых. Однако длительный перерыв между окрашиваниями может заметно ухудшить внешний вид и, соответственно, настроение. Безысходность.

Студентка ТулГУ Анастасия Главацкая нашла выход. Девушка опробовала на себе новый метод окрашивания – Aqua-окрашивание с помощью линии уходов Organic Colour Systems. Эта косметика, благодаря глубокому действию активных ингредиентов, восстанавливает структуру волос изнутри. Ваши волосы здоровы и выглядят ухоженно и соблазнительно: комбо! Впечатления – из первых уст.

- Поначалу я сомневалась: как это так – краска не только не вредит волосам, но еще и ухаживает за ними, – рассказывает Анастасия. – Думала, что Aqua-окрашивание Organic Colour Systems – это нечто вроде оттеночного шампуня.

Удивление меня ждало сразу же: перед процедурой мастер в салоне предложил мне сделать тест на эластичность. Раньше, признаюсь, я даже не знала, что это такое и зачем нужно. Оказалось, этот тест – проверка соотношения протеина и влаги в структуре волоса. И он – фундаментальный элемент системы Organic Colour Systems. Мастер пояснила: без такой проверки нельзя приступать к окрашиванию.

Тест показал: мои волосы заметно повреждены. Я крашусь примерно раз в два месяца – не так часто, как большинство моих подруг. Но краска, значит, все равно испортила структуру волоса. А ведь раньше я могла похвастаться завидной шевелюрой!

Но даже после теста краску нанесли не сразу. Следующий этап – SPA-уход, выравнивающий структуру волос. «Так краска ложится ровнее и будет держаться дольше», - объяснили в салоне. Я доверилась мастеру и отпустила ситуацию: надеюсь, все пройдет так, как задумано.

Следующее, что меня удивило, - краску начали наносить на влажные волосы. Это дает возможность бережно создавать цвет, сохранив ранее привнесенные в волосы аминокислоты. Как только открыли флакон с краской, я сначала даже не поверила ощущениям: запах нежнейший! И вот ты уже как будто вовсе не в кресле мастера, а в SPA-салоне.

Сидеть и ждать, пока краска возьмется, вовсе не трудно, а как-то приятно: отдыхаешь, вдыхаешь чудесные ароматы. Даже разыгрался аппетит: манящий запах арбуза и дыни… Ммм… Это очень здорово!

Последний штрих – финальный уход. Мы вновь использовали средства линейки Organic Colour Systems, чтобы закрепить результат цвета и качества. И вот я сижу перед зеркалом, а мастер сушит мне волосы и аккуратно укладывает их. Одолевает волнение: я хотела, чтобы цвет смотрелся по-разному в зависимости от освещения. Но получится ли так?

Мысленно попрощалась со своими черными волосами. Мастер закончила работу, я взглянула на себя и невольно расплылась в улыбке: вышло замечательно! Цвет получился глубоким, многоуровневым, насыщенным – даже лучше, чем я ожидала. Волосы приобрели здоровый вид и уже не смотрелись такими сухими и ломкими, как прежде. Настоящий шелк!

После Aqua-окрашивания прошло уже больше недели, а результат по-прежнему радует меня. Мастер порекомендовала мне средства для домашнего ухода. Как оказалось, все это время я использовала абсолютно неподходящие мне шампуни, маски и масла.

Рекомендую Aqua-окрашивание всем девушкам!

Мама, глядя на мою обновленную прическу, тоже записалась на Aqua-окрашивание.

Анастасия уже рассказала о преимуществах Aqua-окрашивания, а мы добавим:

* В состав входят 98%-100% натуральных ингредиентов.

* Все линии предназначены как для натуральных, так и для окрашенных волос.

* Воздействие ухаживающих компонентов происходит во всех 3х частях волоса.

* Защита волос от потери влаги.

* Защита от УФ-излучения.

* Продукты не содержат SLES, SLS и других жестких синтетических компонентов.

* Восстанавливают естественный pH кожи головы и волос.

* Салонные процедуры разработаны с учетом потребностей клиентов.

Активные ингредиенты:

* Ромашка и алоэ вера – помогают смягчить волосы.

* Масло жожоба, черного овса и миндального ореха – оказывают увлажняющее действие.

* Пшеничные протеины – усиливают структуру волоса.

* Масло подсолнечника – обеспечивает защиту от УФ-излучений.

* Витамин В5 – утолщает волосы без утяжеления.

Organic Colour Systems – объединение окрашивания, ухода и стайлинга в целостную систему, позволяющую создать максимально эффективный, качественный и стойкий результат, оздоравливая и восстанавливая структуру волос.

Побалуйте свои волосы!

Салон-эксклюзив Organic Colour Systems в Туле - салон красоты «Париж».

Только до 30 июня 2017 года в салоне «Париж» проходит акция от производителя: скидка 40% на Aqua-окрашивание и салонные процедуры Organic Colour Systems. У вас есть уникальная возможность сделать окрашивание Премиум-класса по цене Эконом.

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