Монстры юга
Страна:
США, 2015
Премьера:
в РФ 25.05.2017
Режиссер:
Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват
Актеры:
Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон
Жанр:
ужасы, фэнтези, триллер
Продолжительноcть:
89 мин
Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.
Сегодня
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
28 мая, воскресенье
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
28 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40