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Монстры юга

Монстры юга

Страна:
США, 2015
 
Премьера:
в РФ 25.05.2017
 
Режиссер:
Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват
  
Актеры:
Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон
  
Жанр:
ужасы, фэнтези, триллер
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

 

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.

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