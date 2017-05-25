Монстры юга

Страна: США, 2015

Премьера: в РФ 25.05.2017

Режиссер: Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват

Актеры: Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер

Продолжительноcть: 89 мин

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.