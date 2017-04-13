Битва за Нашествие
В Туле состоится большой рок-фестиваль под открытым небом. Хэдлайнер фестиваля — группа «7Б».
7 тульских групп поборются за выступление на одном из самых известных фестивалей России — «Нашествие».
Всех зрителей ждёт:
- розыгрыш билетов на «Нашествие»;
- розыгрыш гитары от магазина «Бастон»;
- призовые игры ФК «Арсенал»;
- мастер-класс на барабанах от Loud Room;
- новые тенденции рок-моды от Наташи Тасевска;
- любимые закуски и напитки от Stechkin по приятным ценам.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85Б
27 мая 2017, суббота
17:00