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Битва за Нашествие

Битва за Нашествие

В Туле состоится большой рок-фестиваль под открытым небом. Хэдлайнер фестиваля — группа «7Б».

7 тульских групп поборются за выступление на одном из самых известных фестивалей России — «Нашествие».

Всех зрителей ждёт:

  • розыгрыш билетов на «Нашествие»;
  • розыгрыш гитары от магазина «Бастон»;
  • призовые игры ФК «Арсенал»;
  • мастер-класс на барабанах от Loud Room;
  • новые тенденции рок-моды от Наташи Тасевска;
  • любимые закуски и напитки от Stechkin по приятным ценам.

 

Где и когда?
Ликёрка Лофт
Тула, проспект Ленина, 85Б
27 мая 2017, суббота
17:00
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