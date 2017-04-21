Аддис Абеба — регги коллектив из Беларуси, с более чем 15-летней историей, занимающий одно из главных мест на регги-cцене всего постсоветского пространства, - впервые выступит в Туле.

Несмотря на то что основной акцент музыканты делают на музыку с берегов Ямайки (Регги, Даб, Ска) творчество коллектива весьма разнообразно начиная от легкой босса новы, джаза и фанка заканчивая хип-хопом, панк-роком и рагга-кором, благодаря чему группа имеет весьма широкий круг слушателей с различными музыкальными вкусами и предпочтениями.