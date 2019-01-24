Выходные в Туле: 25-27 января

Выходные начнем со студенческих вечеринок и плавно перейдем к фестивалю наряженных саней.

С Днем студента

Когда: 25 января, пятница, 19.00

Где: городское пространство «Искра», студия Grange 2.0, Тула, ул. Советская д.11

Цена: 1000 р. (в стоимость включены напитки и закуски)

В пятницу в «Искре» пройдет ежегодная студенческая вечеринка. Гостей ждет атмосфера студенческого кампуса, а также напитки, закуски, веселая шоу-программа.

На вечеринке действует дресс-код: бомберы, клетчатые рубашки с белыми футболками, подойдет и форма группы поддержки для девушек.

Когда: 26 января, суббота, 21.00

Где:«Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

Цена:150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00, для Татьян — вход свободный.

В субботу в клубе «Мёд» пройдет вечеринка в честь студентов и Татьян. В программе музыка 90-х и 00х, развлекательное шоу и стриптиз. Ведущий вечера — Олег Кондауров. Для Татьян сделают бесплатный вход.

Фестивали и призы

Когда: 25 января, пятница, 12.00

Где: «Юбилейный», ледовый дворец, Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

Вход свободный, приз — билет на Кубок Поколения.

На территории ледового дворца «Юбилейный» пройдёт фестиваль хоккея Hockey Fest. Гостей ждет много интересного — командный турнир Valenki Challenge, игра «Царь Горы» и «Снайпер», в фойе ледового дворца пройдёт турнир по NHL 19 на платформе Sony Playstation 4.

На площади перед дворцом будет работать ярмарка, где гости смогут попробовать всякие вкусности.

Но самая главная причина, по которой стоит посетить фестиваль — возможность выиграть пригласительный на суперматч Кубок Поколения между сборными Первенства НМХЛ и Студенческой хоккейной лиги.

Когда: 27 января, воскресенье, 14.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье на эстраде парка им. Белоусова пройдет ежегодный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств.

На фонтанной площади будет работать ярмарка тульских мастеров, также для гостей будут организованы семейные эстафеты, анимационная программа, музыкальная часть, катание на лошадях.

Победителей конкурса ждут призы — блендер или пригласительный на всю семью в новое здание экзотариума.

Когда: 26 января, суббота, 13.00, 27 января, воскресенье, 14.00

Где: МАУК, центр кульуры и досуга, Тула, улица Металлургов, 22

Вход свободный.

В субботу и воскресенье в центре культуры и досуга впервые пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей на национальных гармониках. На сцене выступят музыканты из Щекино, Архангельска, Ельца, Калуги, Республики Башкортостан и др.

В субботу пройдут открытые конкурсные прослушивания, а в воскресенье состоится гала- концерт на котором выступят конкурсанты, члены жюри, ансамбль «Гармоника Джаз».

В дни конкурса будет организована выставка фабрики «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ».

Концерты

Когда: 26 января, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 600−800 р.

В субботу в рок-клубе М2 выступит легендарная панк-рок группа «Бригадный Подряд». Группа представит мощную презентацию нового альбома «Плоская Земля». В программе также лучшие хиты и любимые песни.

Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики — это все заставляет концертные залы ходить ходуном. А как иначе может быть на концерте одних из основоположников российского панк-рока?

Когда: 26 января, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р.

В субботу на сцене Harat's pub отметит свой юбилей группа «Джанго». Группа выступит в полном составе и представит все хиты, а также любимые многими песни «Была не Была», «До Тебя», «Пальтецо», «Снег», регулярно звучащие в эфирах радиостанций. Гостей ждёт море драйва и энергии!

Когда: 26 января, суббота, 20.00

Где:"Ирландец", паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена:500−700 р.

На сцене рок-паба «Ирландец» выступит певица и автор текстов Канцлер Ги. На концерте артистка представит сольную акустическую программу. Тематика песен девушки весьма разнообразна. В ней равным образом присутствуют как «пожизнёвые», так и околофольклорные и мистические мотивы.

Детям

Когда: 26 января, суббота, 17.00, 27 января, воскресенье, 12.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500−1800 р.

В субботу Тульском государственном цирке пройдет первое представление нового инопланетного шоу Аскольда Запашного. Неподалеку от города терпит крушение инопланетный корабль. Кроме странного существа по имени OFU на борту никого не оказалось. OFU вынужден познавать местную жизнь и заодно прятаться от агентов федеральных служб, которые открыли на него настоящую охоту. Скрываясь от погони, инопланетный человечек попадет во множество нелепых и смешных ситуаций.

Зрители увидят костюмы, придуманные и сшитые в мастерской главного художника цирка Надежды Русс. На протяжении уже десяти лет её сложные, проработанные костюмы помогают создать необыкновенно красочный мир на цирковом представлении.

Спорт

Когда: 27 января, воскресенье, 09.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: день концерта — 600 р., в myslo-кассе — 360 р.

27 января в Городском концертном зале пройдут соревнования по русскому танцу. В танцевальном Кубке примут участие танцоры и танцевальные коллективы до 25 человек. Участники представять зажигательные мини-спектакли в семи направлениях народного танца:

народный танец

русский танец

стилизованный народный танец

цыганский танец

семейный танец

патриотический танец и фламенко.

Когда: 25 января, пятница, 18.30

Где:"Юбилейный", ледовый дворец, Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

Вход по пригласительным билетам. Их можно получить на фестивале Hockey Fest или на входе (количество пригласительных ограничено).

В пятницу в Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» состоится хоккейный суперматч между сборными Первенства НМХЛ и Студенческой хоккейной лиги. Лучшие хоккейные игроки поборются за Кубок Поколения.

Участие в «Кубке поколения» является важным этапом подготовки Сборной ко II Кубку мира по университетскому хоккею, который состоится в Канаде в апреле 2019 года.

Когда: 27 января, воскресенье, 09.00

Где: Спортивный комплекс «Малахово», Тульская область, Щёкинский район, п. Малахово

Стоимость: участникам — залог за номер 500 р., льготный ски-пасс до 14−00 — 600 р., для зрителей вход свободный.





В комплексе «Малахово» пройдет Чемпионат и первенство Тульской области по горнолыжному спорту. В соревнованиях примут участие спортсмены от 7 лет. Участники будут соревноваться в дисциплине слалом-гигант.

Регистрация стартует с 9.00. Открытие соревнований состоится в 10.30

Когда: 26 января, суббота, 17.30

Где: Арсенал, Манеж. Тула, Ленина пр-т, д.87

Вход свободный.

В манеже стадиона «Арсенал» состоится 11-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». За победу поборются команды «Тулица» из. г. Тулы и «Динамо УОР» из г. Казань. Кто не попадает на матч, могут посмотреть трансляцию на на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица».

Выставки

Когда: 25−26 января, пятница-суббота, 10.00

Где: Щекинский художественный краеведческий музей

Щекино, ул Ленина, д 18/16

Цена: взрослые — 60р., дети — 40 р., любительская фотосъемка — 30 р.

На этой неделе в Щекинском художественно-краеведческом музее открылась выставка «900 дней мужества». Новая экспозиция приурочена к 75-летию снятия блокады Ленинграда, а экспонаты приехали из московского Музея Победы. На выставке представлены копии материалов из его фондов.

Посетители увидят плакаты и графические работы, созданные художниками блокадного Ленинграда. Уникальные фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы помогают проследить историю героической обороны, начиная от сообщения о начале войны и заканчивая материалами о восстановлении города после праздничных залпов 1944-го года.

Лекции

Когда: 27 января, воскресенье, 19.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

27 января в «Октаве» будут обсуждать секреты профессии сомелье. Гостей ждет показ фильма «SOMM». По сюжету 4 опытных сомелье готовятся к важному экзамену — получение звания Master Sommelier, в процессе обсуждая любовь к вину как профессию и образ жизни.

После показа состоится беседа с Александром Рассадкиным, профессиональным сомелье, одним из преподавателей винной школы сомелье Энотрия винного дома Simple.

Когда: 26 января, суббота, 13.00

Где:"Октава", творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В субботу пройдет первая лекция из совместного образовательного проекта «Октавы» и «Британки». Преподаватель курса «Визуальные коммуникации» Светлана Серябкина расскажет о том, как проектируются современные шрифты. Посетители увидят ее коллекцию «Шрифтовые находки», в которой шрифт, придуманный в 1923 году французским художником плакатистом, соседствует со шрифтом его соотечественника, созданным на 100 лет позже.

Также эксперт поделится увиденным во время посещения 3-х шрифтовых конференций в Сан-Франциско и 6-ти американских конференций Brand New, посвятив собравшихся в тему идентичности шрифтов и рассказав о ее взаимосвязи с идентичностью брендов.

События

Когда: 27 января, воскресенье, 10.00

Где: К25, спортивный комплекс, Тула, улица Вяземская, 10

Вход свободный.

В спорткомплексе K25 пройдет всероссийская выставка собак и фестиваль монопородных выставок.

На выставке будут представлены животные нескольких пород: Басенджи, Бульмастиф, Испанский мастиф, Среднеазиатская овчарка, Кавказская овчарка, Бассет хаунд, Бордоский дог, Восточноевропейская овчарка, Золотистый ретривер, Итальянский кане корсо.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На экраны выходит драматический триллер об одиноком капитане моря и его роковой женщине. Главный герой дрейфует на любимом корабле среди Карибских островов, давно уже простившись с прошлым, где его возлюбленная перебралась в Майями и вышла замуж за богатого миллиардера. Спустя столько лет они вновь встретились, когда девушка обратилась к нему с просьбой защитить её от жестокости нынешнего законного мужа. И это в корне меняет уже привычную и устоявшуюся жизнь главного героя, переворачивая его будни в водоворот захватывающих и опасных событий.

Цена: от 140 р.

В кино выходит первый документальный фильм, посвященный русскому рэпу. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.

В актерский состав вошли известные представители отечественной хип-хоп сцены — Баста, Тимати, Смоки Мо, Хаски, L’One, ST, Кирилл Толмацкий он же Децл и многие-многие другие исполнители, вложившие душу в развитие жанра и оказавшие влияние на его развитие и популяризацию в России и странах СНГ.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит новогодний мультфильм, посвященный наступившему Году Свиньи. По сюжету в объединенном городке волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность. Теперь лишь все вместе, объединившись ради общего блага, главные герои могут противостоять навалившимся неприятностям.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.