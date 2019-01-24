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SOMM

SOMM

27 января в «Октаве» будут обсуждать секреты профессии сомелье. Гостей ждет показ фильма «SOMM». По сюжету 4 опытных сомелье готовятся к важному экзамену — получение звания Master Sommelier, в процессе обсуждая любовь к вину как профессию и образ жизни.

После показа состоится беседа с Александром Рассадкиным, профессиональным сомелье, одним из преподавателей винной школы сомелье Энотрия винного дома Simple.

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 января 2019, воскресенье
19:00
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