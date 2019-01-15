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Канцлер Ги

Канцлер Ги

На сцене рок-паба «Ирландец» выступит певица и автор текстов Канцлер Ги. На концерте артистка представит сольную акустическую программу.

Канцлер Ги (настоящее имя Майя Вячеславовна Котовская; род. 24 июня 1979, Свердловск, СССР) — российская певица, музыкант, автор и исполнительница песен. Основательница, основной автор музыкального материала и лидер-вокалистка проекта «Брэган Д’Эрт». Тематика песен весьма разнообразна, в ней равным образом присутствуют как «пожизнёвые», так и околофольклорные и мистические мотивы.

Стоимость: 500−700 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
26 января 2019, суббота
20:00
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