На сцене рок-паба «Ирландец» выступит певица и автор текстов Канцлер Ги. На концерте артистка представит сольную акустическую программу.

Канцлер Ги (настоящее имя Майя Вячеславовна Котовская; род. 24 июня 1979, Свердловск, СССР) — российская певица, музыкант, автор и исполнительница песен. Основательница, основной автор музыкального материала и лидер-вокалистка проекта «Брэган Д’Эрт». Тематика песен весьма разнообразна, в ней равным образом присутствуют как «пожизнёвые», так и околофольклорные и мистические мотивы.

Стоимость: 500−700 р.