Hockey Fest
На территории ледового дворца «Юбилейный» пройдёт фестиваль хоккея Hockey Fest.
Посетителей ждёт множество интерактивных площадок, где есть возможность выиграть ценные призы с символикой турнира и молодёжного хоккейного клуба «НХК».
Гости могут выиграть главный приз — билет на матч Кубка Поколения.
В программе:
- командный турнир Valenki Challenge
- игра «Царь Горы»
- игра «Снайпер»
На площади перед дворцом будет работать ярмарка, где гости смогут попробовать всякие вкусности.
Помимо этого в фойе ледового дворца пройдёт турнир по NHL 19 на платформе Sony Playstation 4.
Вход свободный.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
25 января 2019, пятница
12:00