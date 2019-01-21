На территории ледового дворца «Юбилейный» пройдёт фестиваль хоккея Hockey Fest.

Посетителей ждёт множество интерактивных площадок, где есть возможность выиграть ценные призы с символикой турнира и молодёжного хоккейного клуба «НХК».

Гости могут выиграть главный приз — билет на матч Кубка Поколения.



В программе:

командный турнир Valenki Challenge

игра «Царь Горы»

игра «Снайпер»

На площади перед дворцом будет работать ярмарка, где гости смогут попробовать всякие вкусности.



Помимо этого в фойе ледового дворца пройдёт турнир по NHL 19 на платформе Sony Playstation 4.

Вход свободный.