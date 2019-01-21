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Hockey Fest

Hockey Fest

На территории ледового дворца «Юбилейный» пройдёт фестиваль хоккея Hockey Fest.

Посетителей ждёт множество интерактивных площадок, где есть возможность выиграть ценные призы с символикой турнира и молодёжного хоккейного клуба «НХК».

Гости могут выиграть главный приз — билет на матч Кубка Поколения.


В программе:

  • командный турнир Valenki Challenge
  • игра «Царь Горы»
  • игра «Снайпер»

На площади перед дворцом будет работать ярмарка, где гости смогут попробовать всякие вкусности.


Помимо этого в фойе ледового дворца пройдёт турнир по NHL 19 на платформе Sony Playstation 4.

Вход свободный.

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
25 января 2019, пятница
12:00
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