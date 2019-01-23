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Тульская гармоника

Тульская гармоника

В центре культуры и досуга пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей на национальных гармониках.

В конкурсе примут участие музыканты из Щекино, Архангельска, Ельца, Калуги, Республики Башкортостан и др. В дни конкурса будет организована выставка фабрики «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ». Для участников конкурса организовано свободное посещение Музея гармони Деда Филимона.

26 января пройдут открытые конкурсные прослушивания, а 27 января в 14.00 состоится награждение победителей и гала- концерт, на котором выступят конкурсанты, члены жюри, ансамбль «Гармоника Джаз».

Вход свободный.

Где и когда?
МАУК, центр кульуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
26 января 2019, суббота
13:00
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27 января 2019, воскресенье
14:00
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