Тульская гармоника

В центре культуры и досуга пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей на национальных гармониках.

В конкурсе примут участие музыканты из Щекино, Архангельска, Ельца, Калуги, Республики Башкортостан и др. В дни конкурса будет организована выставка фабрики «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ». Для участников конкурса организовано свободное посещение Музея гармони Деда Филимона.

26 января пройдут открытые конкурсные прослушивания, а 27 января в 14.00 состоится награждение победителей и гала- концерт, на котором выступят конкурсанты, члены жюри, ансамбль «Гармоника Джаз».

Вход свободный.