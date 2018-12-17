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Джанго

Джанго

На сцене Harat's pub отметит свой юбилей группа «Джанго». Группа выступит в полном составе и представит все хиты, а также любимые многими песни «Была не Была», «До Тебя», «Пальтецо», «Снег», регулярно звучащие в эфирах радиостанций. Гостей ждёт море драйва и энергии!

Джанго — постоянный участник фестиваля «Нашествие», а также проектов «Наши в городе», «Новые песни о главном», «Live 8» и многих других. Российский кинематограф любит песни ДЖАНГО за их мелодичность и искренность, каждая песня этого загадочного музыканта — целая история. История о жизни, любви, поиске. Песня «Папаган» звучит в сериале «Солдаты», «Возвращайся, ты слишком далеко» (дуэт с Екатериной Гусевой) — в фильме «Беглянки», в сериал «Последняя репродукция» вошла песня «Венгерка», в сериал «Беглец» — композиция «Лето на 17-й Аллее», летний хит, записанный с лучшими сербскими трубачами Оркестра Бобана Марковича!

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
26 января 2019, суббота
20:00
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