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Дизайнеру на заметку: шрифтовые находки, новые тенденции в типографике и свежие решения с международных конференций

Дизайнеру на заметку: шрифтовые находки, новые тенденции в типографике и свежие решения с международных конференций

Лекция из совместного проекта Британской высшей школы дизайна и «Октавы». Преподаватель БВШД Светлана Себякина расскажет о современных тенденциях в создании и проектировании шрифтов.

Она продемонстрирует их актуальное применение на примере собственной коллекции «Шрифтовые находки», в которой шрифт, придуманный в 1923 году французским художником плакатистом, соседствует со шрифтом его соотечественника, созданным на 100 лет позже.


Светлана продемонстрирует свежие примеры экспериментальных шрифтовых решений своих студентов для предмета «Современный шрифт» курса «Визуальные коммуникации» БВШД. Также эксперт поделится увиденным во время посещения 3-х шрифтовых конференций в Сан-Франциско и 6-ти американских конференций Brand New, посвятив собравшихся в тему идентичности шрифтов и рассказав о ее взаимосвязи с идентичностью брендов.

Лекция будет интересна дизайнерам всех уровней и специализаций, креативным директорам и арт-директорам.

Вход свободный.

 

Светлана Серябкина — арт-директор российской консалтинговой компании CBI Pioneer, эксперт в области типографики и преподаватель курса «Визуальные коммуникации» БВШД Светлана Себякина расскажет о современных тенденциях в создании и проектировании шрифтов.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
26 января 2019, суббота
13:00
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