Волки и Овцы: Ход свиньей
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Владимир Николаев
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы и серьезные задачи — в единстве сила!
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