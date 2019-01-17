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Волки и Овцы: Ход свиньей

Волки и Овцы: Ход свиньей

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Владимир Николаев
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы и серьезные задачи — в единстве сила!

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13:45 3D Октябрь
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14:35 Киносити
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16:55 Киносити
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10:40 Киносити
11:30 3D Алмаз Синема
11:45 Киносити
13:00 Алмаз Синема
14:10 3D Октябрь
14:30 3D Алмаз Синема
14:55 Киносити
15:20 Киносити
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