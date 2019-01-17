Волки и Овцы: Ход свиньей

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Владимир Николаев

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Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 80 мин

В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы и серьезные задачи — в единстве сила!