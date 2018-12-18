25 января в Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» состоится хоккейный суперматч между сборными Первенства НМХЛ и Студенческой хоккейной лиги. Лучшие хоккейные игроки поборются за Кубок Поколения.

При формировании состава Сборной СХЛ для участия в «Кубке поколения» тренерским штабом сделан акцент на молодых игроков в возрасте до 23 лет. В состав команды вошли 22 хоккеиста, представляющих 15 студенческих команд из 12 субъектов Российской Федерации.



Участие в «Кубке поколения» является важным этапом подготовки Сборной ко II Кубку мира по университетскому хоккею, который состоится в Канаде в апреле 2019 года.

Вход по пригласительным билетам. Их можно получить на фестивале Hockey Fest.