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Кубок поколения

Кубок поколения

25 января в Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» состоится хоккейный суперматч между сборными Первенства НМХЛ и Студенческой хоккейной лиги. Лучшие хоккейные игроки поборются за Кубок Поколения.

При формировании состава Сборной СХЛ для участия в «Кубке поколения» тренерским штабом сделан акцент на молодых игроков в возрасте до 23 лет. В состав команды вошли 22 хоккеиста, представляющих 15 студенческих команд из 12 субъектов Российской Федерации.

Участие в «Кубке поколения» является важным этапом подготовки Сборной ко II Кубку мира по университетскому хоккею, который состоится в Канаде в апреле 2019 года.

Вход по пригласительным билетам. Их можно получить на фестивале Hockey Fest.

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
25 января 2019, пятница
18:30
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