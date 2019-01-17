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Море соблазна

Море соблазна

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Стивен Найт
  
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Дайан Лэйн, Энн Хэтэуэй, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг, Кеннет Фок, Роберт Хоббс, Гарион Даудс
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска, — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

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