Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Стивен Найт

Актеры: Мэттью МакКонахи, Дайан Лэйн, Энн Хэтэуэй, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг, Кеннет Фок, Роберт Хоббс, Гарион Даудс

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 105 мин

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска, — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…