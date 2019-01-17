Море соблазна
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Стивен Найт
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Дайан Лэйн, Энн Хэтэуэй, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг, Кеннет Фок, Роберт Хоббс, Гарион Даудс
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
105 мин
Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска, — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…
Сегодня
|11:00
|Киносити
|15:55
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|20:05
|Алмаз Синема
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|22:50
|Алмаз Синема
|23:15
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Завтра
|11:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:15
|Киносити
26 января, суббота
|10:10
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|22:50
|Алмаз Синема
|23:50
|Киносити
|01:35
|Киносити
27 января, воскресенье
|10:50
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|18:40
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|21:55
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|23:05
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|02:00
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28 января, понедельник
|10:50
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|15:00
|Киносити
|18:40
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
29 января, вторник
|10:50
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|15:00
|Киносити
|18:40
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
30 января, среда
|10:50
|Киносити
|15:00
|Киносити
|18:40
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:05
22:50
|Киносити
|
11:00
15:55
21:00
23:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:05
22:50
|Киносити
|
11:00
15:55
21:00
23:15
26 января, суббота
|Алмаз Синема
|
20:05
22:50
|Киносити
|
10:10
18:55
23:50
01:35
27 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:40
23:05
|Киносити
|
10:50
15:00
21:55
02:00
28 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
18:40
23:05
|Киносити
|
10:50
15:00
21:55
29 января, вторник
|Алмаз Синема
|
18:40
23:05
|Киносити
|
10:50
15:00
21:55
30 января, среда
|Алмаз Синема
|
18:40
23:05
|Киносити
|
10:50
15:00
21:55