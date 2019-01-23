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OFU. Приземление

OFU. Приземление

В Тульском государственном цирке пройдут представления нового инопланетного шоу Аскольда Запашного.

Неподалеку от города терпит крушение инопланетный корабль. Кроме странного существа по имени OFU на борту никого не оказалось. Покинуть Землю на разбитой тарелке инопланетянин не может, и ему ничего не остается, как ждать помощи. Но помощь запаздывает, и OFU вынужден познавать местную жизнь и заодно прятаться от агентов федеральных служб, которые открыли на него настоящую охоту. Скрываясь от погони, инопланетный человечек попадет во множество нелепых и смешных ситуаций.

Разворачивается фантастическая и детективная история, в которой нашлось место юмору, иронии и даже некоторой философской глубине и поучительности… В создание шоу вкладывают свой опыт и талант лучшие мастера Большого Московского цирка. Зрители увидят костюмы, придуманные и сшитые в мастерской главного художника цирка Надежды Русс. На протяжении уже десяти лет её сложные, проработанные костюмы помогают создать необыкновенно красочный мир на цирковом представлении.

Стоимость: 500−1800 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
26 января 2019, суббота
17:00
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27 января 2019, воскресенье
12:00
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