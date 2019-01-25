Иностранные студенты о морозе, Пушкине и пельменях

Фото Алексея Пирязева.

25 января в России отмечается День студента. Почти каждому из нас знакома эта пора. Но как себя чувствуют те, кто приехал учиться в Тулу из других стран?

Об этом мы поговорили со студентами Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Дам Тхи Нгок Лан, 22 года:



– Я приехала в Россию из Вьетнама три года назад. В университете я узнала, что Тула – город-герой, какую большую роль город и его жители сыграли в истории, и стала по-настояшему им гордиться. Для меня Тула – это символ моей удачи, а туляки – мои герои, пример для подражания. Еще больше я поразилась русским народом, когда увидела, как в России отмечают 9 Мая. Тысячи людей собираются на парад, несут фотографии своих воевавших родственников.

Я люблю гулять по Туле, играть в настольный теннис в Центральном парке им. П. П. Белоусова и ходить в музеи. Самые интересные для меня – Музей оружия и Музей самоваров. Там можно прочувствовать настоящую русскую культуру.

Самое главное открытие в русской кухне для меня – пельмени. Во Вьетнаме нет ни одного похожего блюда. Я помню свои впечатления, когда попробовала их впервые, – это восторг! А моим друзьям-студентам и преподавателям очень нравится нэм, который я готовлю (вьетнамские роллы из рисовой бумаги).

Сложности возникают только с языком. Наш устроен совсем по-другому, а в русском много длинных сложных слов и непростая грамматика. Даже в разговоре нужно постоянно выбирать верный падеж и лицо. Чтобы передвигаться по городу и покупать продукты, я выучила несколько фраз, и туляки меня без труда понимают.



Бегзодбек Муминов, 22 года:



– Всю жизнь я жил в Узбекистане, а три года назад приехал в Тулу, чтобы получить образование по специальности «Прикладная филология». Когда окончу университет, вернусь на родину, чтобы преподавать там русский язык.



Когда я приехал, я не знал русского языка, только три слова – «Что это такое?». И постоянно показывал на все предметы вокруг и спрашивал.

У нас очень разные культуры. Меня, например, до сих пор удивляет, что в России молодые люди не уступают старшим место в транспорте. Для меня это дико, в Узбекистане очень уважают старших.



Но есть традиции, которые меня приятно удивили. Мне нравится Масленица, когда сжигают чучело зимы, – это очень впечатляет. Классная традиция!



Я люблю читать, чтобы развивать язык. Больше всего мне нравятся «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Капитанская дочка» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева.



А еще я люблю русские народные и бардовские песни. Даже когда я совсем не знал язык, еще в Узбекистане, я пел русские песни. Они прекрасны!



Эдиэлму Жоргем да Кунья Джата, 22 года:

– Я приехал из Гвинеи-Бисау год назад, хотел учиться именно в Туле. Системы образования здесь и в моей стране совершенно разные. В России учиться тяжело, здесь больше требуют и задают. Но самое сложное – язык. Когда я приехал в Тулу, не понимал ни одного слова на лекции. Я учусь в группе с русскими студентами, и преподаватели говорили так быстро, что я даже не улавливал, о чем речь. Но у меня есть своя система изучения языка: я много общаюсь с русскими, прислушиваюсь к словам и потом пытаюсь их произнести. А еще слушаю много русских песен.



В Туле я всего год, но сейчас хорошо понимаю речь. Читаю много книг по психологии – моей основной специальности. Пока самым сложным предметом для меня остается анатомия, так как в ней используется еще и латинский язык. Это очень непросто.



Чтобы узнавать язык, я учу стихи. Люблю Александра Пушкина, читаю его творения по 30 раз, чтобы запомнить, а потом выступаю на студенческих встречах. Мне нравится богатый язык, который использовал поэт, и я пытаюсь уловить не только смысл, но и интонацию.



Меня удивляет, что почти каждый, кто видит меня впервые, говорит: «А можно потрогать твои волосы?» Почему они так привлекают внимание?

Говорят, что люди в России менее приветливые, редко улыбаются. И это правда. В Гвинее все веселые, дружелюбные и открыты для общения. А здесь многие закрываются, ходят угрюмые. Мне кажется, это связано с холодом (смеется).



Мороз – вообще самая большая проблема в России для меня. На моей родине всегда плюс 35, мы весь год ходим только в футболках. А здесь пришлось купить куртку и теплые ботинки. Ходить в них очень неудобно. Поэтому я уверен, что как только окончу университет, вернусь в свою страну, в которой всегда жара.





Красимир Адамов, 19 лет:

– Я живу в Туле всего 4 месяца. Приехал сюда из Болгарии, чтобы получить специальность врача-хирурга. Другие города России для учебы не рассматривал, потому что здесь уже год работает моя мама, это она рассказала мне о Туле.



С одной стороны, мне легче, чем другим иностранцам. Наш язык на 50% похож на русский, но на остальные 50% он абсолютно другой. Это язык с очень сложной грамматикой, не справляется даже онлайн-переводчик! Поэтому приходится сначала в голове переводить слова на английский, а уже потом на русский язык. Первое время в России я обходился фразами: «Здравствуйте!», «Привет!», «Я иностранец». И тогда понял: русские только с виду такие серьезные и суровые. Когда начинаешь разговор, они меняются, видно, что они открыты и готовы дарить свое тепло.



Я еще не успел изучить все красоты Тульской области, потому что учеба отнимает много времени. Но мне понравились Музей оружия и Центральный парк. Думаю, мне еще многое предстоит увидеть, чтобы влюбиться в этот город окончательно.

