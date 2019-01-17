BEEF: Русский хип-хоп
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Рома Жиган
Актеры:
Баста, Александр Тимарцев, Мирон Федоров, Адиль Жалелов, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий
Жанр:
биографический, музыкальный
Продолжительноcть:
90 мин
Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.
Сегодня
|18:00
|ДКЖ Кино
Завтра
|18:00
|ДКЖ Кино
26 января, суббота
|18:00
|ДКЖ Кино
27 января, воскресенье
|18:40
|ДКЖ Кино
28 января, понедельник
|18:00
|ДКЖ Кино
29 января, вторник
|18:00
|ДКЖ Кино
30 января, среда
|18:00
|ДКЖ Кино