BEEF: Русский хип-хоп

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Рома Жиган

Актеры: Баста, Александр Тимарцев, Мирон Федоров, Адиль Жалелов, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий

Жанр: биографический, музыкальный

Продолжительноcть: 90 мин

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.