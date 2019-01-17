афиша
афиша
Регистрация
BEEF: Русский хип-хоп

BEEF: Русский хип-хоп

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Рома Жиган
  
Актеры:
Баста, Александр Тимарцев, Мирон Федоров, Адиль Жалелов, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий
  
Жанр:
биографический, музыкальный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.

Купить билет
Сегодня
18:00 ДКЖ Кино
Завтра
18:00 ДКЖ Кино
26 января, суббота
18:00 ДКЖ Кино
27 января, воскресенье
18:40 ДКЖ Кино
28 января, понедельник
18:00 ДКЖ Кино
29 января, вторник
18:00 ДКЖ Кино
30 января, среда
18:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.