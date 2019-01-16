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Фестиваль наряженных саней

Фестиваль наряженных саней

На эстраде парка им. Белоусова пройдет ежегодный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств.

Победители получат призы- блендер и пригласительный на всю семью в новое здание экзотариума.


Для посетителей в этот день на фонтанной площади будет работать ярмарка тульских мастеров. Организованы семейные эстафеты, анимационная программа, музыкальная часть, катание на лошадях.

Порядок регистрации на фестиваль:

  • До 23 января прислать заявку на электронную почту tulskie parki@yandex.ru
  • Указать в письме название команды;
  • Ф.И.О. участников;
  • Наименование работы;
  • Контактные данные.

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
27 января 2019, воскресенье
14:00
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