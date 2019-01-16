На эстраде парка им. Белоусова пройдет ежегодный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств.

Победители получат призы- блендер и пригласительный на всю семью в новое здание экзотариума.



Для посетителей в этот день на фонтанной площади будет работать ярмарка тульских мастеров. Организованы семейные эстафеты, анимационная программа, музыкальная часть, катание на лошадях.

Порядок регистрации на фестиваль:

До 23 января прислать заявку на электронную почту tulskie parki@yandex.ru

Указать в письме название команды;

Ф.И.О. участников;

Наименование работы;

Контактные данные.

Вход свободный.