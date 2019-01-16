Фестиваль наряженных саней
На эстраде парка им. Белоусова пройдет ежегодный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств.
Победители получат призы- блендер и пригласительный на всю семью в новое здание экзотариума.
Для посетителей в этот день на фонтанной площади будет работать ярмарка тульских мастеров. Организованы семейные эстафеты, анимационная программа, музыкальная часть, катание на лошадях.
Порядок регистрации на фестиваль:
- До 23 января прислать заявку на электронную почту tulskie parki@yandex.ru
- Указать в письме название команды;
- Ф.И.О. участников;
- Наименование работы;
- Контактные данные.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
27 января 2019, воскресенье
14:00