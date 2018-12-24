Кубок России по русскому танцу «Тулица»

27 января в Городском концертном зале пройдут соревнования по русскому танцу. В танцевальном кубке примут участие танцоры и танцевальные коллективы до 25 человек. На сцене участники представять несколько танцевальных направлений:

народный танец

русский танец

стилизованный народный танец

цыганский танец

семейный танец

патриотический танец и фламенко — только крупные формы!

Стоимость: в день концерта — 600 р., в myslo-кассе — 360 р.

Конкурс организован Общероссийской танцевальной организацией

федерацие эстрадного и современного танца Тульской области

тренинговым центром Ольги Чекмазовой Remix при информационной поддержке правительства Тульской области.