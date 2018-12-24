Кубок России по русскому танцу «Тулица»
27 января в Городском концертном зале пройдут соревнования по русскому танцу. В танцевальном кубке примут участие танцоры и танцевальные коллективы до 25 человек. На сцене участники представять несколько танцевальных направлений:
- народный танец
- русский танец
- стилизованный народный танец
- цыганский танец
- семейный танец
- патриотический танец и фламенко — только крупные формы!
Стоимость: в день концерта — 600 р., в myslo-кассе — 360 р.
Конкурс организован Общероссийской танцевальной организацией
федерацие эстрадного и современного танца Тульской области
тренинговым центром Ольги Чекмазовой Remix при информационной поддержке правительства Тульской области.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 января 2019, воскресенье
09:00