Бригадный подряд
26 января в рок-клубе М2 выступит легендарная панк-рок группа «Бригадный Подряд».
Группа представит мощную презентацию нового альбома «Плоская Земля». В программе также лучшие хиты и любимые песни.
«Бригадный подряд» — вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.
Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики — это все заставляет концертные залы ходить ходуном. А как иначе может быть на концерте одних из основоположников российского панк-рока?
Готовьте силы для настоящего отдыха!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 января 2019, суббота
19:00