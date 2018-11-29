26 января в рок-клубе М2 выступит легендарная панк-рок группа «Бригадный Подряд».



Группа представит мощную презентацию нового альбома «Плоская Земля». В программе также лучшие хиты и любимые песни.





«Бригадный подряд» — вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.



Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики — это все заставляет концертные залы ходить ходуном. А как иначе может быть на концерте одних из основоположников российского панк-рока?



Готовьте силы для настоящего отдыха!