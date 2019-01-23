Чемпионат и Первенство Тульской области по горнолыжному спорту
В комплексе «Малахово» пройдет Чемпионат и первенство Тульской области по горнолыжному спорту. В соревнованиях примут участие спортсмены от 7 лет. Участники будут соревноваться в дисциплине слалом-гигант.
Регистрация стартует с 9.00. Открытие соревнований состоится в 10.30
Стоимость: участникам — залог за номер 500 р., льготный ски-пасс до 14−00 — 600 р., для зрителей вход свободный.
Где и когда?
поселок Малахово, Тульская область, Щёкинский район, п. Малахово
27 января 2019, воскресенье
09:00