Выходные в Туле: 24-26 января

Предлагаем послушать олдскульный панк-рок, посмотреть детские спектакли в Ясной Поляне, выиграть приз за наряженные санки и попасть на перформанс, где можно попозировать для художника. А еще будет много спорта.

Фестивали

Когда: 26 января, воскресенье, 12.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье на эстраде Центрального парка пройдет традиционный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств — санок, тюбингов, снегокатов и даже ледянок. Все участники получат памятные дипломы и подарки от партнёров фестиваля.

Когда: 24-26 января, пятница-воскресенье, открытие 24 января в 13.00. Полное расписание по ссылке.

Где: Ясная Поляна, дом культуры, деревня Ясная Поляна, 142-а

Вход свободный.

На выходных в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет детский фестиваль искусств. В программе — шесть театральных постановок, одно музыкальное выступление и пластический спектакль. Важной составляющей фестиваля станет сценическая программа, где участники смогут показать результаты своей работы и познакомиться с опытом других коллективов.

Организатором фестиваля выступает музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке ОАО «Щекиноазот».

Концерты

Когда: 25 января, суббота, 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 1000 р.

В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит панк-рок коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.

Когда: 26 января, воскресенье, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 600 р.

В джазовом клубе «Типографии» выступит московско-петербургский коллектив Resonant Emotions Quartet. Музыканты экспериментируют с мелодиями, ритмами и стилями в поисках музыки, которая отражает настроение человека, ищущего гармонию в современном обществе.

Вечеринки

Когда: 25 января, суббота, 20.00

Где: Smokeat lounge, кальян-бар, Тула, Советская ул., 47/1

Цена: 1000-1500 р.

В честь Дня студента в кальянной Smokeat lounge пройдет зажигательная студенческая вечеринка. Для всех гостей действует особый дресс-код — пижамы. В программе шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона.

Когда: 26 января, воскресенье, 16.00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс, Тула, улица Чапаева, 51

Цена: категория Silver – 500 р., категория Gold – 700 р.





Клуб «Мёд» приглашает начать год с самой масштабной школьной вечеринки года. Мероприятие состоит из множества музыкальных и развлекательных блоков, разделённых по звучанию, стилю, времени. В программе хиты прошлого, «мясные» треки от групп «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big. Специальный гость вечера — известный блогер YouTube — Корявый VLOG Тик Ток.

Среди участников вечеринки пройдет беспроигрышная лотерея, где можно выиграть сертификаты на квесты, бесплатное посещение кинотеатра и даже денежные призы.

События

Когда: 26 января, воскресенье, начало конкурсного дня – 9.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 420 р.

В Городском концертном зале пройдут соревнования по русскому танцу. В танцевальном кубке примут участие танцоры и танцевальные коллективы до 25 человек. На сцене участники представят несколько танцевальных направлений:

народный танец

русский танец

стилизованный народный танец

цыганский танец

семейный танец

патриотический танец и фламенко — только крупные формы!

Когда: 25 января, суббота, 16.00-19.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

Союз бирюзовых художников продолжает исследовать взаимодействия в одновременном творчестве и в этой связи проводит в атриуме «Искры» необычную акцию. Участники напишут огромный портрет героя нашего времени. Художники готовят собирательный образ современника, поэтому все желающие могут стать частью большой картины и попозировать 15 минут.

Весь вечер для гостей будет играть джазовый гитарист Сергей Фиалковский.

Когда: 24 января, пятница, 18.30

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход по предварительной записи по тел. 8(953)433-44-22

В «Типографии» состоится творческий вечер, который посвящен великому поэту, актеру и автору легендарных песен — Владимиру Высоцкому!

Любой желающий может прийти послушать стихотворения, песни и прозу поэта.



На сцене выступят:

Инна Тарада — актриса Тульского академического театра драмы;

Сапожников Владимир Григорьевич — член Союза писателей РФ;

Вокалисты студии «Твой голос»;

Любители творчества Владимира Семёновича, а также тульские поэты с собственными произведениями.

Театр

Когда: 24 января, пятница, 18.30

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 490 -1540 р. Действует специальная акция.

В пятницу в Городском концертном зале пройдет комедийный спектакль «Суперstars». В главных ролях обаятельная Олеся Железняк и Дмитрий Миллер. Герои комедии «СУПЕРSTARS» мечтают покорить Голливуд. Но на пути к этой мечте им суждено будет пройти через измены и расставания, забвение публики, безработицу, пристрастие к вредным привычкам. Им суждено будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию, проснуться однажды утром знаменитыми и … покорить Голливуд.

Когда: 25 января, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1100−2100 р.

Классическая легкая комедия положений. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер в Петербурге начала XX века, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Роли исполняют блистательная Мария Порошина и звезды развлекательного ситкома «6 кадров».

Спорт

Когда: 24-25 января, пятница-суббота, 16.00, 18.30, 16 января, воскресенье, 15.00, 17.30. Расписание игр по ссылке.

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Вход свободный.

На выходных в манеже стадиона «Арсенал» продолжатся игры 5-го тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

В домашних матчах вместе с «Тулицей» сыграют еще три команды «Уралочка-УрГЭУ (Свердловская область), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) и «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.).

Когда: 254 января,

Где: «Новое поколение», Тула, Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

в «Новом поколении» пройдут первые домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Спортсмены сразятся с «Динамо-МГТУ» из города Майкоп. Эта команда занимает 1 место в нашей группе и опережает тульский клуб всего на 1 победу.

Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.

Когда: 24-26 января, время проведения уточняется

Где: «Юбилейный», ледовый дворец, Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

Вход свободный.

Впервые в Тульской области пройдёт II этап спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди юношей в рамках Х зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

На льду сыграют 10 сборных из Тульской, Московской, Липецкой, Брянской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей почти целую неделю будут выявлять лучших. Победитель получит право представлять свой регион на всероссийском этапе.

Выставка

Когда: 26 января, воскресенье, 11.00

Где: стадион К25, Тула, ул. Вяземская, 10

Вход свободный.

На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская, 10 пройдет выставка собак. На мероприятие съедутся лучшие представители всех пород из нашего региона и со всей России.

На выставке будут представлены следующие породы:

Северные ездовые собаки,

Бассет Хаунд,

Восточно Европейская овчарка,

Золотистый ретривер,

Испанский мастиф,

Итальянский кане-корсо,

Кавказская овчарка,

Среднеазиатская овчарка,

Тибетский мастиф.

Когда: 24-26 января, пятница-воскресенье, 10.00 ( до 12 февраля)

Где: Культурный центр-галерея им. Любови Талимоновой, Щекино, пос. Свобода, ул. Лесная, 1Б

Цена: Вход в галерею и проведение экскурсии, продолжительность которой около двух часов, бесплатный. Желающие посетить экспозицию могут заказать дату и время посещения по телефону: 8-930-890-21-21 или по электронной почте: a.talimonov@yandex.com

В Культурном центре-галерее им. Любови Талимоновой открылась новая экспозиция картин художницы «Знания. Человек и космос». Репродукций картин Любови Талимоновой выставлялись в Белоруссии, Сызрани, Тольятти, Индии. По мотивам сказок Любови Талимоновой в школах, дошкольных учреждениях, библиотеках проводятся спектакли.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат вышла российская комедия от создателей фильма «Я худею». Комедия «Марафон желаний» знакомит нас с девушкой Мариной, у которой есть семь заветных желаний, одно из которых – выйти замуж за любимого человека. Но в её планы вмешивается неожиданная встреча во время пересадки в аэропорту, и это кардинально всё меняет в один миг.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ продолжения легендарного комедийного боевика про двух очень противоположных напарников из полиции Майами. Главные роли по-прежнему исполняют Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

С момента событий первой части прошло несколько лет, один работает частным детективов, другой пытается подобрать себе нового напарника, но им придется вновь объединиться, когда на горизонте появляется загадочный мститель.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.