Джаз-клуб: Resonant Emotions Quartet
Resonant Emotions Quartet — музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, экспериментирующие с мелодиями, ритмами и стилями в поисках музыки, отражающей настроения человека, ищущего гармонию в современном обществе.
Юрий Тараненко — гитара (СПб)
Михаил Марышев — клавиши (СПб)
Роман Салмасов — контрабас (СПб)
Илья Гендлер — барабаны (Москва)
Антон Сушев — саксофон (СПб)
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 января 2020, воскресенье
19:00
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
31 января, пятница 16:00
₽ Билеты: 6000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽