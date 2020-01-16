Джаз-клуб: Resonant Emotions Quartet

Resonant Emotions Quartet — музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, экспериментирующие с мелодиями, ритмами и стилями в поисках музыки, отражающей настроения человека, ищущего гармонию в современном обществе.



Юрий Тараненко — гитара (СПб)

Михаил Марышев — клавиши (СПб)

Роман Салмасов — контрабас (СПб)

Илья Гендлер — барабаны (Москва)

Антон Сушев — саксофон (СПб)