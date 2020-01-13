Выставка собак
На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет выставка собак. На мероприятие съедутся лучшие представители всех пород из нашего региона и со всей России.
На выставке будут представлены следующие породы:
- Северные ездовые собаки,
- Бассет Хаунд,
- Восточно Европейская овчарка,
- Золотистый ретривер,
- Испанский мастиф,
- Итальянский кане-корсо,
- Кавказская овчарка,
- Среднеазиатская овчарка,
- Тибетский мастиф.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вяземская, д. 10
26 января 2020, воскресенье
11:00
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
31 января, пятница 16:00
₽ Билеты: 6000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽