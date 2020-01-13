На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская д. 10 пройдет выставка собак. На мероприятие съедутся лучшие представители всех пород из нашего региона и со всей России.

На выставке будут представлены следующие породы:

Северные ездовые собаки,

Бассет Хаунд,

Восточно Европейская овчарка,

Золотистый ретривер,

Испанский мастиф,

Итальянский кане-корсо,

Кавказская овчарка,

Среднеазиатская овчарка,

Тибетский мастиф.

Вход свободный.