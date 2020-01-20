Сани-day2020
26 января на эстраде Центрального парка пройдет традиционный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств — санок, тюбингов, снегокатов и даже ледянок. Все участники получат памятные дипломы и подарки от партнёров фестиваля.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
26 января 2020, воскресенье
12:00
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
31 января, пятница 16:00
₽ Билеты: 6000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽