Сани-day2020

26 января на эстраде Центрального парка пройдет традиционный фестиваль наряженных саней. Конкурсанты постараются поразить жюри и зрителей необычным оформлением своих зимних транспортных средств — санок, тюбингов, снегокатов и даже ледянок. Все участники получат памятные дипломы и подарки от партнёров фестиваля.

Вход свободный.