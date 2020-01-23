Акция: портрет героя нашего времени
Союз бирюзовых художников продолжает исследовать взаимодействия в одновременном творчестве и в этой связи проводит в атриуме «Искры» необычную акцию. Участники напишут огромный портрет героя нашего времени. Художники готовят собирательный образ современника, поэтому все желающие могут стать частью большой картины и попозировать 15 минут.
Весь вечер для гостей будет играть джазовый гитарист Сергей Фиалковский.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
25 января 2020, суббота
16:00
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
21 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
25 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽