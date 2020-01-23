Акция: портрет героя нашего времени

Союз бирюзовых художников продолжает исследовать взаимодействия в одновременном творчестве и в этой связи проводит в атриуме «Искры» необычную акцию. Участники напишут огромный портрет героя нашего времени. Художники готовят собирательный образ современника, поэтому все желающие могут стать частью большой картины и попозировать 15 минут.

Весь вечер для гостей будет играть джазовый гитарист Сергей Фиалковский.

Вход свободный.