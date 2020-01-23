SCHOOL PARTY 2020

Клуб «Мёд» приглашает начать год с самой масштабной школьной вечеринки года. Мероприятие состоит из множества музыкальных и развлекательных блоков, разделённых по звучанию, стилю, времени.

Погружаемся в прошлое : хиты «Руки Вверх», Сереги, Бьянки, Виктора Цоя, Ирины Аллегровой.

Медляк: не нужно никаких объяснений, парни приглашают подруг на танец, возможно на этой вечеринке кто-тот встретит свою будущую любовь? Девушки, одевайте синий браслет в зоне знакомств и вас обязательно пригласят на медляк.

Мясо: Любимый блок на любой тусовке. «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big — самые мясные треки этих артистов. Делаем круг, самые смелые влетают в слэм. Один трек выдержит любой, а 2−3, а если потом хардбасс? Сможешь ли выдержать ты? Если «да» врывайся в баттлы среди участников и покажи кто-то тут самый крутой.

КОРЖ TIME: Обними своего близкого, ведь что может быть душевней песен Макса Коржа, но слэм никто не отменял.

Рок : «Кино», «Земфира», «Нервы», «Мураками», Louna, и многое другое.

Гостей ждет топовая музыка и полнейший кач от диджея клуба «Мёд». Специальный гость вечера — известный блогер YouTube — Корявый VLOG

Тик Ток (@bubnov_denis).

И еще пять тайных исполнителей, подробности в ВК встрече события.



Среди участников вечеринки будет разыграна беспроигрышная лотерея, где можно выиграть сертификаты на квесты, бесплатное посещение кинотеатра и даже денежные призы.



На специальной зоне с блёстками из тебя с могут сделать звезду танцпола и заставить светиться ярче.



Для тех, кто желает подкрепиться, работает зона фастфуда с фри, напитками, наггетсами и другими вкусностями.



В зоне Milk bomb можно попробовать вкусные безалкогольные коктейли и посмотреть процесс приготовления, а может и попробовать сделать их самим.



Зона знакомств с разными цветами браслетов: зеленый — знакомлюсь, красный — не знакомлюсь, синий — пригласи меня на медляк.

И многие другие зоны.

Стоимость:

Билеты категории Silver - 500 р. Включает в себя доступ на танцпол, общение и фотография с блогером, проход в очереди после обладателей VIP билета.

Билеты категории Gold - 700 р. Включает в себя отдельного фотографа, полароид-фото, проход на все зоны, и бесплатная зона FAST FOOD, ранний проход без очереди.

В ближайшие дни действует акция 1+1=3. Подробности по телефону: 8 (906) 624-72-69.