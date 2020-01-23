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SCHOOL PARTY 2020

SCHOOL PARTY 2020

Клуб «Мёд» приглашает начать год с самой масштабной школьной вечеринки года. Мероприятие состоит из множества музыкальных и развлекательных блоков, разделённых по звучанию, стилю, времени.

  • Погружаемся в прошлое: хиты «Руки Вверх», Сереги, Бьянки, Виктора Цоя, Ирины Аллегровой.
  • Медляк: не нужно никаких объяснений, парни приглашают подруг на танец, возможно на этой вечеринке кто-тот встретит свою будущую любовь? Девушки, одевайте синий браслет в зоне знакомств и вас обязательно пригласят на медляк.
  • Мясо: Любимый блок на любой тусовке. «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big — самые мясные треки этих артистов. Делаем круг, самые смелые влетают в слэм. Один трек выдержит любой, а 2−3, а если потом хардбасс? Сможешь ли выдержать ты? Если «да» врывайся в баттлы среди участников и покажи кто-то тут самый крутой.
  • КОРЖ TIME: Обними своего близкого, ведь что может быть душевней песен Макса Коржа, но слэм никто не отменял.
  • Рок: «Кино», «Земфира», «Нервы», «Мураками», Louna, и многое другое.

Гостей ждет топовая музыка и полнейший кач от диджея клуба «Мёд». Специальный гость вечера — известный блогер YouTube — Корявый VLOG
Тик Ток (@bubnov_denis).

И еще пять тайных исполнителей, подробности в ВК встрече события.

Среди участников вечеринки будет разыграна беспроигрышная лотерея, где можно выиграть сертификаты на квесты, бесплатное посещение кинотеатра и даже денежные призы.

На специальной зоне с блёстками из тебя с могут сделать звезду танцпола и заставить светиться ярче.

Для тех, кто желает подкрепиться, работает зона фастфуда с фри, напитками, наггетсами и другими вкусностями.

В зоне Milk bomb можно попробовать вкусные безалкогольные коктейли и посмотреть процесс приготовления, а может и попробовать сделать их самим.

Зона знакомств с разными цветами браслетов: зеленый — знакомлюсь, красный — не знакомлюсь, синий — пригласи меня на медляк.
И многие другие зоны.

Стоимость:

  • Билеты категории Silver - 500 р. Включает в себя доступ на танцпол, общение и фотография с блогером, проход в очереди после обладателей VIP билета.
  • Билеты категории Gold - 700 р. Включает в себя отдельного фотографа, полароид-фото, проход на все зоны, и бесплатная зона FAST FOOD, ранний проход без очереди.

В ближайшие дни действует акция 1+1=3. Подробности по телефону: 8 (906) 624-72-69.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
26 января 2020, воскресенье
16:00
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Касса
Теория и практика гештальт терапии
Купить билет
31 января, пятница 16:00
Likerka Loft
 ₽  Билеты: 6000 ₽
Жанна Бичевская
Купить билет
1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Джаз-клуб: Resonant Emotions Quartet
Купить билет
26 января, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1600 ₽
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