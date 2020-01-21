В Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне». Его участниками станут ребята из Тулы, Ясной Поляны, Москвы, Щекинского района в возрасте от 8 до 16 лет. Организатором фестиваля выступает музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке ОАО «Щекиноазот».

В программе — шесть постановок, одно музыкальное выступление и пластический спектакль. Важной составляющей фестиваля станет сценическая программа, где участники смогут показать результаты своей работы и познакомиться с опытом других коллективов.

24 января

13.00 Открытие программы — спектакль «Бабушка напрокат» Молодежного театра из Узловой. Это история брата и сестры Лени и Сони, родители которых отправляют ребят в деревню к таинственной бабушке напрокат. Героев ждут прогулки по лесу, рыбалка, работа в огороде, а также всевозможные таинственные приключения с неожиданным финалом. Дети станут участниками необыкновенных событий, после которых научатся по-новому воспринимать окружающий мир.

18.30 постановка «Золушка» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Юные артисты яснополянской студии «Бенефис» и театра танца «Элегия» сумели показать хорошо известную сказку не только захватывающей, но и смешной. Центральное место в спектакле занимает бал, где встречаются Принц и Золушка, где закружатся в танце гости в причудливых нарядах.

25 января

17.00 гости услышат концерт ансамбля домристов «Полянка» московского центра эстетического воспитания «Моцарт». В программу концерта войдут произведения русской и зарубежной классики, обработки народных песен, музыка из кинофильмов.

19.00 детский музыкальный театр «Отражение» представит классический сюжет итальянского театра кукол по пьесе Артура Шницлера. «Покрывало Пьеретты» построено по законам немого кино: действие развивается динамично, немного схематично, не пряча сути в лишних деталях. Проблема личного выбора между творчеством и любовью, возвышенным чувством и земными благами вырастает до вселенской трагедии, у которой нет ни временных, ни пространственных рамок.

26 января

10.30 показ спектакля «Золотой петушок» по сказке Александра Пушкина. Перед зрителями предстанут Царь Дадон, мудрец, Шамаханская царица и, конечно, сам Петушок. Главное средство выразительности этой постановки — не яркие костюмы и пышные декорации, а актерская игра и пластика артистов.

11.10 юные актеры разыграют сказку «Агата возвращается домой» по одноименному произведению Линор Горалик. Эта история для детей любого возраста, настоящих и уже выросших — о сказочном мире и девочке Агате, потерявшей дорогу домой. Артисты легко воплощают на сцене сюжет этого глубокого метафоричного произведения, а минимализм декораций и сдержанные костюмы не отвлекают зрителей от его глубокой сути.

12.10 «Монолог женщины» — переосмысление одноименной поэмы Роберта Рождественского от театра танца «Элегия». Здесь авторский текст органично переплетается с танцем. Выразительные хореографические этюды создают образ современной женщины — сильной, самостоятельной, немного одинокой и ждущей счастья. Текст читает актриса, режиссер театральной студии «Бенефис» и «Нового театра» (Тула) Анна Терешина.

15.30. Спектакль «А завтра была война» театральной студии «Бенефис» по повести Бориса Васильева. Начало в Герои — простые школьники. Они еще не знают, что скоро начнется война, что многим из них осталось жить считанные дни. Они живут своей обычной жизнью — спорят с учителями и родителями, переживают свою первую любовь, превозмогают первое горе и потери, учатся принимать и отстаивать свои решения. Все роли исполняют молодые актеры, практически ровесники героев повести.

Вход — свободный.