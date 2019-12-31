Кубок по русскому танцу «Тулица»
В Городском концертном зале пройдут соревнования по русскому танцу. В танцевальном кубке примут участие танцоры и танцевальные коллективы до 25 человек. На сцене участники представят несколько танцевальных направлений:
- народный танец
- русский танец
- стилизованный народный танец
- цыганский танец
- семейный танец
- патриотический танец и фламенко — только крупные формы!
Конкурс организован Общероссийской танцевальной организацией
федерацие эстрадного и современного танца Тульской области
тренинговым центром Ольги Чекмазовой Remix при информационной поддержке правительства Тульской области.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
26 января 2020, воскресенье
09:00
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
31 января, пятница 16:00
₽ Билеты: 6000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽