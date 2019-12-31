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Кубок по русскому танцу «Тулица»

Кубок по русскому танцу «Тулица»

В Городском концертном зале пройдут соревнования по русскому танцу. В танцевальном кубке примут участие танцоры и танцевальные коллективы до 25 человек. На сцене участники представят несколько танцевальных направлений:

  • народный танец
  • русский танец
  • стилизованный народный танец
  • цыганский танец
  • семейный танец
  • патриотический танец и фламенко — только крупные формы!
 

Конкурс организован Общероссийской танцевальной организацией
федерацие эстрадного и современного танца Тульской области
тренинговым центром Ольги Чекмазовой Remix при информационной поддержке правительства Тульской области.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 января 2020, воскресенье
09:00
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