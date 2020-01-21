БК «Арсенал» - БК «Динамо-МГТУ»
23 и 24 января в «Новом поколении» пройдут первые домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Спортсмены сразятся с «Динамо-МГТУ» из города Майкоп. Эта команда занимает 1 место в нашей группе и опережает тульский клуб всего на 1 победу.
Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
23 января 2020, четверг
19:00
24 января 2020, пятница
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
23 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽