БК «Арсенал» - БК «Динамо-МГТУ»

23 и 24 января в «Новом поколении» пройдут первые домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Спортсмены сразятся с «Динамо-МГТУ» из города Майкоп. Эта команда занимает 1 место в нашей группе и опережает тульский клуб всего на 1 победу.

Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.

Вход свободный.