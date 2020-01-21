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БК «Арсенал» - БК «Динамо-МГТУ»

БК «Арсенал» - БК «Динамо-МГТУ»

23 и 24 января в «Новом поколении» пройдут первые домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Спортсмены сразятся с «Динамо-МГТУ» из города Майкоп. Эта команда занимает 1 место в нашей группе и опережает тульский клуб всего на 1 победу.

Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
23 января 2020, четверг
19:00
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24 января 2020, пятница
19:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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7 февраля, пятница 18:30
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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 ₽  Билеты: 250 ₽
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10 апреля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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