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Нерв эпохи

Нерв эпохи

В «Типографии» состоится творческий вечер, который посвящен великому поэту, актеру и автору легендарных песен — Владимиру Высоцкому!
Любой желающий может прийти послушать стихотворения, песни и прозу поэта.

На сцене выступят:

  • Инна Тарада — актриса Тульского академического театра драмы;
  • Сапожников Владимир Григорьевич — Член Союза писателей РФ;
  • Вокалисты студии «Твой голос»;
  • Любители творчества Владимира Семёновича, а также тульские поэты с собственными произведениями.

Вход по предварительной записи по тел. 8(953)433-44-22

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 января 2020, пятница
18:30
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Касса
Стас Пьеха
Купить билет
4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2400 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
Купить билет
7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Clockwork Times
Купить билет
25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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