Нерв эпохи
В «Типографии» состоится творческий вечер, который посвящен великому поэту, актеру и автору легендарных песен — Владимиру Высоцкому!
Любой желающий может прийти послушать стихотворения, песни и прозу поэта.
На сцене выступят:
- Инна Тарада — актриса Тульского академического театра драмы;
- Сапожников Владимир Григорьевич — Член Союза писателей РФ;
- Вокалисты студии «Твой голос»;
- Любители творчества Владимира Семёновича, а также тульские поэты с собственными произведениями.
Вход по предварительной записи по тел. 8(953)433-44-22
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 января 2020, пятница
18:30
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2400 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽