Нерв эпохи

В «Типографии» состоится творческий вечер, который посвящен великому поэту, актеру и автору легендарных песен — Владимиру Высоцкому!

Любой желающий может прийти послушать стихотворения, песни и прозу поэта.



На сцене выступят:

Инна Тарада — актриса Тульского академического театра драмы;

Сапожников Владимир Григорьевич — Член Союза писателей РФ;

Вокалисты студии «Твой голос»;

Любители творчества Владимира Семёновича, а также тульские поэты с собственными произведениями.

Вход по предварительной записи по тел. 8(953)433-44-22