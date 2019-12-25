Clockwork Times
В тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок коллектив Clockwork Times.
Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.
Они не щадили никого и не боялись затронуть все будоражащие общественность темы. Их ценят за искренность и бешеную энергетику, ведь наплевав на законы рынка, они не примыкают ни к одной тусовке, оставаясь самими собой. Их путь по праву можно назвать достойным и честным, ведь парни пережили все аспекты шоу-бизнеса.
И несмотря на все события за столь долгий путь, CWT продолжают собирать полные залы и устраивают незабываемые концерты по всей России.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 января 2020, суббота
19:00
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
21 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
25 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽