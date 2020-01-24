Советы опытных тренеров: Как вырастить успешного футболиста

Каким должен быть игрок, чтобы его заметили? Сколько нужно тренироваться? Есть ли формула успеха? Ответы на эти вопросы Myslo искал вместе с юными футболистами, их родителями и тренерами.

Лучшая тренировка – это игра. Именно так считают футбольные тренеры. Во время матча у игроков появляется больше мотивации доказать своим наставникам, что ты не зря играешь в основном составе. В условиях конкуренции и полноценной борьбы спортсмен лучше раскрывается.

Юные футболисты СШ «Металлург», ДЮСШ «Арсенал» и академии «Арсенал» получили возможность проверить свои силы в турнире по мини-футболу, посвященном памяти тренера Владимира Федоровича Алехина.

Об итогах турнира читайте здесь. Соревнования состоялись в Туле 17 января.

Как стать успешным футболистом? На эту тему порассуждали ребята, которые стали лучшими игроками соревнований.

10-летний Никита Тетерин играет на позиции полузащитника, тренируется в спортшколе 5-6 раз в неделю по два часа:

Никита Тетерин – Чтобы добиться более серьезного результата, мы должны каждый день выкладываться на тренировках и заниматься дополнительно. Меня очень поддерживают родители, а папа со мной тренируется во дворе. Я мечтаю когда-нибудь играть за «Барселону», хотя мой любимый игрок Гарет Бэйл играет за мадридский «Реал».

12-летний Ярослав Базаев считает, что для успеха нужно очень много трудиться, а вот иметь талант для футболиста совсем не обязательно:

Ярослав Базаев – Игрок должен уметь думать, быстро бегать, быть выносливым, а не бездумно бить по мячу. Я хочу играть за тульский «Арсенал» или за «Барселону». Мой любимый футболист – Лионель Месси. У него классный дриблинг, блестящие удары. Слежу за каждым его матчем. Чтобы играть, как Месси, нужно много тренироваться и никогда не опускать руки.

Николай Ковардаев, главный тренер молодежной команды «Арсенала», рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы играть на профессиональном уровне:

Николай Ковардаев – Любой футболист должен очень хотеть играть в футбол и любить эту игру. А дальше нужны индивидуальные особенности. Основные – это скорость и футбольное мышление. Если бы можно было всех людей научить играть в футбол, все стали бы футболистами. Но у качественного игрока должен быть определенный склад ума, который позволяет заниматься футболом. Кроме того, сейчас в этом спорте люди отменного здоровья. Можно тренировать выносливость, обучить технике, обращению с мячом, но скорость практически не тренируется. Это природное качество – либо оно есть, либо нет. У каждого человека есть определенный уровень, после которого он перестает прогрессировать. Каждому свое время. Ни один детский тренер не сможет сказать, кто в итоге будет играть в футбол, а кто нет. Конечно, какой-то суперталант виден сразу. Но очень много факторов в дальнейшем должно сойтись, чтобы вырос хороший футболист.

К нам в молодежку приходят ребята на просмотр. Сейчас период зимней подготовки, у нас на просмотре семь человек. Тренеру нужно уметь отказывать футболистам. В начале тренерской карьеры мне было сложно. Но при отказе ты пытаешься поддержать веру в ребят, что они могут стать футболистами. Футбол – достаточно субъективный вид спорта. Один тренер видит одно в игроке, другой – другое. Мне не подходит футболист, а другому подойдет. Я всё время пытаюсь оставить надежду ребятам, что это решение здесь и сейчас. Не нужно останавливаться, иди и дальше развивайся.

Нет четкого ответа, как стать крутым футболистом, и у старшего тренера академии «Арсенал» Алексея Соловьева. Хотя определенный алгоритм за многолетний опыт Алексей Юрьевич выработал:

Алексей Соловьев – Сейчас в нашей академии сложилась хорошая атмосфера. Мы подобрали дружный коллектив тренеров, они квалифицированные, у них горят глаза, есть мотивация, хотят чего-то добиться в своей тренерской карьере. Я предъявляю им требования к методике подготовки ребят, они стараются их выполнять. Наша программа весьма успешна – мальчишки развиваются, показывают качественный футбол. Я для себя ставлю максимальную задачу – чтобы из каждого возраста хотя бы по два человека играли в Премьер-лиге.

У нас есть определенная методика, которую мы собирали по кусочкам. Знаете, как говорят, тренер должен быть вором. Где-то увидел упражнение, подсмотрел, взял себе на карандаш. Современный футболист, который хочет чего-то добиться в карьере, должен не просто бить по мячу, но и думать на поле. Чтобы играть на высоком уровне, игрок должен обладать быстротой мышления и быстрой работой ног с мячом. Если будут эти качества, вырастет футболист профессионального уровня. «Медленный футболист для Премьер-лиги – это приговор», – так говорил один из тренеров, с которыми я когда-то работал. Важен ли талант? У кого-то он есть, у кого-то нет, талантливых ребят мало. Вот у Месси талант, а у тех, кто вокруг него, разве есть? Остальные наработали свои качества. Футболисту нужно огромное желание. Если полюбишь футбол, он полюбит тебя. Немаловажна в карьере футболиста и роль тренера: будет ли он вкладывать душу в своего воспитанника, как будет работать с ним.

Но футболисты не получат никакого развития, если в регионе не будет конкуренции. Чтобы она была, нужно выстроить четкую пирамиду, так считает старший тренер академии «Арсенал»:

– Частные и муниципальные школы должны работать сообща, помогать друг другу. Например, появился в частной школе перспективный футболист, хорошо заиграл, его забирает себе СШ «Арсенал». Для спортсмена это промежуточное звено. Мальчик поиграл с более сильными футболистами, раскрылся. Его заметили тренеры академии, а оттуда дорога в молодежку и основную команду. Если же остановился футболист в развитии в академии и мы ничего не можем с этим сделать, тогда тренеры должны вернуть его обратно в школу, чтобы он играл на своем уровне. У ребенка должна быть мотивация, чтобы вернуться на более высокий уровень. Так было бы правильнее.

По такой пирамиде работают все топовые академии. Считаю, что все футбольные спортшколы области в конечном итоге должны работать на «Арсенал».

Алексей Юрьевич Соловьев обращает внимание родителей на важное обстоятельство:

– Как играть в футбол, знают все – и бабушки, и папы. Но футболист обязан выполнять требования тренера беспрекословно. Иногда в этот процесс вмешивается папа. Он тоже когда-то играл, только из него ничего не слепили в итоге. И тем не менее он советует своему сыну, как надо играть. Когда футболист выходит на поле, получается, что у него есть требования тренера и требования папы. Игрок, получая мяч, теряется на поле, он разрывается между советами отца и тренера. Так что главный совет родителям – не лезьте в тренировочный процесс! Приходите, смотрите, на трибунах болейте, хлопайте, радуйтесь, но не надо учить футболиста. Для этого у него есть тренер. Вы можете подойти к нему, посоветоваться. Решение всё равно за тренером.

Сейчас в Тульской области развивается и женский футбол. Дмитрий Шароваров уже несколько лет занимается развитием этого направления. Работа с девушками требует особого отношения:

Дмитрий Шароваров – На начальном этапе у девочек играют большую роль такие качества: энергия, подвижность, быстрота принятия решения, врожденная двигательная активность, пластичная нервная система, скорость обработки новой информации, точность повторения и копирования новых движений. Видя перед собой такого ребенка, можно смело сказать, что это талант. Дальше задача тренера и родителей развивать это и поддерживать интерес, создать нужную мотивацию. Талант в развитии футболистки играет лишь один процент, все остальное – упорная работа над собой.

Как поддерживают своих юных спортсменов родители? Как найти нужные слова, чтобы ребенок не опускал руки, если у него не всё получается в спорте?

У Анатолия Долгополова два сына увлекаются футболом – 10-летний Илья и 7-летний Даниил:

Анатолий Долгополов – Старший сам заинтересовался футболом, мы его отвели в футбольную школу. Сейчас и младший взял пример с брата. У ребенка должно быть стремление вырасти кем-то, а задача родителя – обеспечивать надежный тыл. Не всегда всё получается: бывают проигрыши, усталость, травмы. Мы должны поддержать ребенка, чтобы он не оставался один на один со своей проблемой. Нужно объяснить ему, что всегда выигрывать невозможно. Если он хочет заниматься в дальнейшем футболом, не нужно бояться травм. Но ни в коем случае нельзя геройствовать. Если у тебя что-то случилось, травмировался, нельзя молчать! Немаловажный момент: если родителям получается сплотиться по интересам, это очень большая поддержка для детей на соревнованиях. Нашей команде это удалось. Мы всегда шумно поддерживаем ребят. Когда ребенок ощущает на протяжении всего матча такую поддержку, ему легче в психологическом плане.

Вадим Финогенов привел в футбольную школу 10-летнего сына Егора: