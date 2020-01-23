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Зимняя Спартакиада

Зимняя Спартакиада

Впервые в Тульской области пройдёт II этап спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди юношей в рамках Х зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

На льду сыграют 10 сборных из Тульской, Московской, Липецкой, Брянской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей почти целую неделю будут выявлять лучших. Победитель получит право представлять свой регион на всероссийском этапе.

 

 

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
23 января 2020, четверг
19:00
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Касса
Жанна Бичевская
Купить билет
1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
Купить билет
7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Петр Термен
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2 февраля, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Любовная чехарда
Купить билет
4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Nina Garnet
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Морозко
Купить билет
26 января - 4 февраля
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
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