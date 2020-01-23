Зимняя Спартакиада
Впервые в Тульской области пройдёт II этап спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди юношей в рамках Х зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.
На льду сыграют 10 сборных из Тульской, Московской, Липецкой, Брянской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей почти целую неделю будут выявлять лучших. Победитель получит право представлять свой регион на всероссийском этапе.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
23 января 2020, четверг
19:00
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 января - 4 февраля
₽ Билеты: 250 ₽