Зимняя Спартакиада

Впервые в Тульской области пройдёт II этап спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди юношей в рамках Х зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

На льду сыграют 10 сборных из Тульской, Московской, Липецкой, Брянской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей почти целую неделю будут выявлять лучших. Победитель получит право представлять свой регион на всероссийском этапе.