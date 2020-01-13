афиша
афиша
Регистрация
Домашние игры «Тулицы»

Домашние игры «Тулицы»

С 23 по января в манеже стадиона «Арсенал» пройдут игры 5-го тура чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

В домашних матчах «Тулицы» сыграют еще три команды «Уралочка-УрГЭУ (Свердловская область), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) и «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.). Начало матчей в 16.00 и 18.30.

23 января

16.00 «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.) — «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)

18.30 «Тулица» (Тульская область) — «Уралочка-УрГЭУ» (Свердловская область)

24 января

16.00 «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.) — Уралочка-УрГЭУ (Свердловская область)

18.30 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — «Тулица» (Тульская область)

25 января

16.00 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.)

18.30 «Уралочка-УрГЭУ» (Свердловская область) — «Тулица» (Тульская область)

26 января

16.00 «Уралочка-УрГЭУ» (Свердловская область) — «ЮЗГУ-Атом»

18.30 «Тулица» (Тульская область) — «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
23 января 2020, четверг
16:00
 В календарь
 В календарь
23 января 2020, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
24 января 2020, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
SLIMUS
Купить билет
11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
Купить билет
7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
Купить билет
23 - 31 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Сказка о царе Салтане
Купить билет
16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.