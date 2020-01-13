Домашние игры «Тулицы»

С 23 по января в манеже стадиона «Арсенал» пройдут игры 5-го тура чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

В домашних матчах «Тулицы» сыграют еще три команды «Уралочка-УрГЭУ (Свердловская область), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) и «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.). Начало матчей в 16.00 и 18.30.

23 января

16.00 «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.) — «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)

18.30 «Тулица» (Тульская область) — «Уралочка-УрГЭУ» (Свердловская область)

24 января

16.00 «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.) — Уралочка-УрГЭУ (Свердловская область)

18.30 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — «Тулица» (Тульская область)

25 января

16.00 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — «ЮЗГУ-Атом"(Курская обл.)

18.30 «Уралочка-УрГЭУ» (Свердловская область) — «Тулица» (Тульская область)

26 января

16.00 «Уралочка-УрГЭУ» (Свердловская область) — «ЮЗГУ-Атом»

18.30 «Тулица» (Тульская область) — «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)

Вход свободный.