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Пижамная студенческая вечеринка

Пижамная студенческая вечеринка

25 января пройдет зажигательная студенческая вечеринка. Для всех гостей действует особый дресс-код — пижамы. Также в программе шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона.

Где и когда?
Smokeat lounge, кальян-бар
Тула, Советская ул., 47/1
25 января 2020, суббота
20:00
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