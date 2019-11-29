Пижамная студенческая вечеринка
25 января пройдет зажигательная студенческая вечеринка. Для всех гостей действует особый дресс-код — пижамы. Также в программе шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона.
Где и когда?
Тула, Советская ул., 47/1
25 января 2020, суббота
20:00
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
21 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
25 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽