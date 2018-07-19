Выходные в Туле: 20-22 июля

В эти выходные пасмурная погода компенсируется яркими событиями. В программе фестивали, чемпионаты, концерты молодых звезд и многое другое.

Фестивали

На этой неделе пройдут три фестиваля, чтобы не пропустить остальные, загляните в обзор «Фестивальное лето»

Когда: 20-22 июля, пятница-воскресенье, 10.00

Где: ул. Пушкинская, площадь Ленина, проспект Ленина, набережная Упы

Вход свободный

В пятницу откроется самый масштабный театральный фестиваль Тулы. За три дня перед гостями выступят более 500 российских и зарубежных театральных артистов. Начнется праздник карнавальным шествием, продолжит его официальная церемония открытия на площади Ленина.

В программе фестиваля впервые появился театральный марафон: спектакли будут проходить на 18 театральных площадках города с 14.00 до 22.00.

Помимо театрального перформанса гостей ждет интерактивное шоу фантазийных причесок, принять участие в котором сможет любой желающий туляк и уникальный интерактивный парад корсетов, подготовленный совместно с дизайнерами и артистами из г. Москвы. Закрытие юбилейного фестиваля ознаменуется грандиозным пиротехническим шоу и праздничным салютом.

Когда: 21 июля, с 12.00 и 14.00, ночная программа с 21.00

Где: с. Тургенево, Бежин луг

Вход свободный

В субботу откроется еще один театральный фестиваль – «Песни Бежина луга». В этом году фестиваль станет кульминацией празднования 200-летия писателя И. С. Тургенева . Весь день для гостей будут работать интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смогут посетить экскурсии в музее писателя, поучаствовать в мастер-классах.

Особого внимания заслуживает ночная программа фестиваля — театрализованное представление «Как хороши, как свежи были розы» артистов Тульского государственного театра кукол, Тульской филармонии и театра костюма «Стиль».

В завершении праздника – показ шоу «Полночь с Тургеневым» и праздничный фейерверк.

Когда: 21 июля, суббота, 16:00

Где: парк культуры и отдыха, Киреевск

Вход свободный

Фестиваль рок-музыки в Киреевске продолжает расширяться – в этом году он примет 3 000 гостей. В лайнап фестиваля вошли семь ярких рок-групп. Один из участников – группа «Антиматерия» – готовит сюрприз для гостей фестиваля — презентацию уникальной программы «Моя Оборона», состоящую из песен Егора Летова и «Гражданской Обороны».

Помимо выступления рок-команд гостей фестиваля ждут турнир по силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие, мастер-классы, выставки и ярмарки. Ярким и запоминающимся завершением фестиваля станет выступление театра огня «Эра», который покажет зрителям программу на грани волшебства изумрудной сказки и реальности.

Концерты

Когда: 21 июля, суббота, 19.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

На фестивальной площадке «Золотого города» выступит итальянская поп-группа 80-х годов Ricchi e Poveri. Яркие эмоциональные выступления этих буквально светящихся изнутри артистов, охватывающих своей энергетикой огромные залы, заставляли подпевать их песням вне зависимости от того, знаете вы их язык или нет.

Когда: 20 июля, пятница, 20.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 400-700 р.

В пятницу в «Октаве» состоится концерт молодой, но очень востребованной певицы Гречки. В январе этого года она стремительно ворвалась на просторы радиоротаций, музыкальных фестивалей и даже успела выступить со своей песней в шоу «Вечерний Ургант».

В Туле состоится концерт в рамках гастрольного тура, а в августе вы увидите ее на фестивале «НАШЕствие».

Когда: 20 июля, пятница, 20.00

Где: паб «Ирландец», Тула, улица Вильямса, 14

Вход свободный, заказ столиков по тел. 57-01-08

В пятницу в рок-пабе «Ирландец» состоится ностальгический вечер. Музыканты почтут память Михаила Горшенёва, выступив на сцене с программой #5летБезГоршка. На концерте будут любимые и хорошо известные всем песни группы «Король и Шут», которые уже приготовили тульские рок-музыканты. Все композиции будут исполнены в режиме живого звука.

Когда: 20 июля, пятница, 21.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400 р.

В пятницу вас ждет необычный концерт. На сцене «Типографии» выступит человек, который с помощью собственного голоса создает музыку, поражающую людей по всему миру, — звезда битбокса Inkie. Музыкант более 10 лет профессионально занимается битбоксом, успел принять участие в нескольких фестивалях, стать судьей первого официального Russian Beatbox Battle 2015 и войти в тройку лучших битбоксеров России.

События

Когда: 22 июля, воскресенье, 12.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный

В воскресенье на эстраде парка им. Белоусова состоится ежегодный фестиваль двойняшек и тройняшек «Две капли». Этот праздник собирает в парке самых похожих, но порой таких разных людей. В программе фестиваля: ярмарка, розыгрыши, мастер-классы, подарки.

Когда: 21 июля, суббота, 12.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный

В субботу любителям эксклюзивных вещей и шопинга будет где разгуляться. В «Типографии» откроется распродажа брендовых вещей и аксессуаров от vk сообщества CAMP. В течение дня гости смогут попытаться выцепить что-то редкое и пообщаться с тульскими коллекционерами.

В 14.00 состоится лекция об истории брендов администратора сообщества Якова Такова. Он расскажет об истории известных брендов и откроет некоторые секреты о том, как создать свой модный дом в интернете.

Когда:21 июля, суббота, 10.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 900 р.

В субботу состоится первый мультифандомный фестиваль поклонников гик-культуры. В программе фестиваля гостей ждут номера косплееров, танцоров, вокалистов, конкурс фотографов, интерактивная программа, встречи со специальными гостями и пр.

После официального закрытия состоится вечеринка, на которой можно будет потанцевать, отвлечься после насыщенного дня и продолжить общение в неформальной уютной обстановке.

Спорт

Когда: 21 июля, суббота, 13.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Необходима регистрация, болельщикам вход свободный

В субботу пройдёт финал чемпионата по League of Legends 5×5 в рамках Games Anime Comics — Fest 2018. Команда Universal Galaxy уже получила квоту на финал, выиграв турнир по LoL 30 июня, проходивший в Enclave GS. По формату соревнований участники сыграют три игры до двух побед. Турниры пройдут в режиме в режиме плей-офф, когда одна из команд выбывает из розыгрыша после первого поражения. Победитель чемпионата по LOL GAC FEST CUP получит 25 000 рублей, серебряный призер — 10 000 рублей.

Когда: 22 июля, воскресенье, 11.00

Где: «Металлург», спорткомплекс, Тула, улица Кутузова, 229

Вход свободный

В воскресенье на стадионе «Металлург» состоится зрелищное шоу с участием мотоциклистов. В этот день состоится чемпионат России по суперкроссу — соревнования на естественном покрытии по пересечённой местности.

Когда: 22 июля, воскресенье, 15.00

Где: Арсенал, центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Вход свободный



22 июля «Арсенал» в Туле проведет контрольный матч с махачкалинским «Анжи». Игра станет генеральной репетицией перед стартом официального сезона.

Детям

Когда: 20-21 июля, 14.00

Где: Тульский кремль, музей

Цена: взрослые – 300 руб., школьники, пенсионеры, студенты — 200 руб (предварительная запись)

В пятницу и субботу состоится детский квест, посвященный необычным предметам из экспозиции музея «Тульский кремль». В игровой форме ребята будут знакомиться с жизнью крепости XVI-XVII вв. Также они узнают, в чём заключается работа археолога, что такое «культурный слой» и какие загадки он в себе таит.

Когда: 22 июля, воскресенье, 14.00

Где: «Тульские древности», музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 100 р. (предварительная запись)

В воскресенье состоится занятие, посвященное истории оружия, которое применялось в Куликовской битве. В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. В конце занятия гости смогут самостоятельно изготовить древнерусский щит с символом музея — грифоном.

Лекции

Когда: 27 июля, пятница, 17.30, 28 июля, суббота, 16.00

Где: «Ясная Поляна», территория музея-усадьбы

Вход свободный по предварительной регистрации

В пятницу и субботу продолжает свою работу профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня».

Участников ждут встречи с британскими писателями, дискуссии, читки, практические мастер-классы, интерактивная программа и прогулки по усадьбе.

Выставки

Когда: 20-22 июля, с 10.00

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: 450 руб., детям до 13 лет — 400 руб

В Туле открывается уникальная интерактивная выставка «Космосфера». Посетители познакомятся с программой подготовки на космических симуляторах и жилым модулем колонии, увидят сферический кинотеатр, роботов-ассистентов и отправятся в путешествие по бескрайним просторам космоса с технологиями виртуальной реальности.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино началась комедия о веселых приключениях невесты, отправившейся искать сбежавшего жениха в его родной Азербайджан. В компании разных интересных личностей её ждёт захватывающее путешествие через вокзалы, пустыни, вулканы и необитаемые острова, ведь путь к обретению собственного счастья далеко не всегда так лёгок, как нам хотелось бы. А в пути герои попадают в различные комичные и забавные ситуации, пытаясь преодолеть вместе все испытания, что выпали на их долю в этом экзотическом большом приключении. В фильме приняли участие яркие молодые звезды кино: Ирина Старшенбаум, Артем Сучков, Мария Смольникова и др., а музыкальную часть фильма создал композитор картины «Лед» Дмитрий Селиванов.

Стоимость: от 120 р.

В прокат выходит немецкая драматическая комедия, сюжет которой напоминает знаменитый фильм «1+1». Только в этом случае действие происходит в кардиологическом центре, а главными героями стали мажор, которого отец-кардиолог отправил на «перевоспитание», и 15-летний пациент клиники, которого он вынужден сопровождать. Неожиданно эти двое становятся друг для друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.

Стоимость: от 120 р.

Еще одна новинка недели — научно-фантастический фильм о стремлении учёных спасти человечество от одиночества с помощью новейших и экспериментальных технологий. Главные герои — пара ученых, которые исследуют романтические отношения современных людей и пытаются решить проблему одиночества. Их эксперименты приводят к новым открытиям, последствия которых куда сильнее сказываются на человеке, чем можно было вообразить. В фильме задействованы известные голливудские актеры и певица Кристина Агилера.

Цена: от 120 р.

Прекрасного вам отдыха! Напоминаем также, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.