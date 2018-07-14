Килиманджара

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 19.07.2018

Режиссер: Екатерина Телегина

Актеры: Павел Прилучный, Тимофей Трибунцев, Максим Виторган, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад Мамедов

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 75 мин

У Маруси Васильчиковой сегодня самый счастливый день — она выходит замуж. Но всё идет не по плану, когда жених не прилетает на свадьбу. Маруся спешит на выручку и отправляется в родной город своего возлюбленного —Баку — вместе со старыми друзьями, с которыми когда-то вместе училась в институте. Куда пропал Фарид? Что же произошло на самом деле? Во что он оказался замешан? Где он сейчас? Прежде, чем герои найдут ответы на эти вопросы, им предстоит решить свой застарелый конфликт, который разрушил когда-то их дружную компанию, и сделал каждого по своему несчастным. Ведь только вместе они смогут разгадать тайну исчезновения Фарида.