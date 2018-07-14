Килиманджара
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 19.07.2018
Режиссер:
Екатерина Телегина
Актеры:
Павел Прилучный, Тимофей Трибунцев, Максим Виторган, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад Мамедов
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
75 мин
У Маруси Васильчиковой сегодня самый счастливый день — она выходит замуж. Но всё идет не по плану, когда жених не прилетает на свадьбу. Маруся спешит на выручку и отправляется в родной город своего возлюбленного —Баку — вместе со старыми друзьями, с которыми когда-то вместе училась в институте. Куда пропал Фарид? Что же произошло на самом деле? Во что он оказался замешан? Где он сейчас? Прежде, чем герои найдут ответы на эти вопросы, им предстоит решить свой застарелый конфликт, который разрушил когда-то их дружную компанию, и сделал каждого по своему несчастным. Ведь только вместе они смогут разгадать тайну исчезновения Фарида.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:50
|Стрела (Дубна)
|11:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Киносити
|11:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Стрела (Дубна)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|15:35
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:30
|Стрела (Дубна)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|20:40
|Алмаз Синема
|22:10
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:50
|Стрела (Дубна)
|11:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|11:50
|Киносити
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Стрела (Дубна)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|15:35
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:30
|Стрела (Дубна)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|20:40
|Алмаз Синема
|22:10
|Алмаз Синема
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
|00:10
|Киносити
21 июля, суббота
|10:10
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|11:50
|Киносити
|13:10
|Стрела (Дубна)
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|15:35
|Киносити
|16:25
|Стрела (Дубна)
|16:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|21:50
|Стрела (Дубна)
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
|00:10
|Киносити
22 июля, воскресенье
|10:10
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|11:50
|Киносити
|13:10
|Стрела (Дубна)
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|15:35
|Киносити
|16:25
|Стрела (Дубна)
|16:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|21:50
|Стрела (Дубна)
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
|00:10
|Киносити
23 июля, понедельник
|10:10
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|11:50
|Киносити
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:35
|Киносити
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
|00:10
|Киносити
24 июля, вторник
|10:10
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|11:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:50
|Киносити
|11:50
|Стрела (Дубна)
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|15:05
|Стрела (Дубна)
|15:35
|Киносити
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:30
|Стрела (Дубна)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
|00:10
|Киносити
25 июля, среда
|10:10
|Киносити
|11:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|11:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Стрела (Дубна)
|11:50
|Родина (Ясногорск)
|11:50
|Киносити
|15:00
|Азимут (Богородицк)
|15:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:05
|Родина (Ясногорск)
|15:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|15:05
|Стрела (Дубна)
|15:35
|Киносити
|17:00
|Октябрь
|17:15
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:30
|Родина (Ясногорск)
|20:30
|Стрела (Дубна)
|20:40
|Азимут (Богородицк)
|22:35
|Киносити
|23:55
|Октябрь
|00:10
|Киносити
26 июля, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
15:45
17:25
19:10
20:40
22:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
15:05
20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
15:05
20:30
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
|Стрела (Дубна)
|
11:50
15:05
20:30
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
15:45
17:25
19:10
20:40
22:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
15:05
20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
15:05
20:30
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
00:10
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
|Стрела (Дубна)
|
11:50
15:05
20:30
21 июля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
16:25
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
15:05
20:30
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
00:10
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
|Стрела (Дубна)
|
13:10
16:25
21:50
22 июля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
16:25
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
15:05
20:30
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
00:10
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
|Стрела (Дубна)
|
13:10
16:25
21:50
23 июля, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
00:10
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
24 июля, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
15:05
20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
15:05
20:30
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
00:10
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
|Стрела (Дубна)
|
11:50
15:05
20:30
25 июля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
15:00
20:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
15:05
20:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
15:05
20:30
|Киносити
|
10:10
11:50
15:35
17:15
18:50
22:35
00:10
|Октябрь
|
17:00
23:55
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
15:05
20:30
|Стрела (Дубна)
|
11:50
15:05
20:30
26 июля, четверг
|Киносити
|
00:10