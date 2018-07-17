Археологические загадки
Что за интересные, необычные предметы представлены в экспозиции «История Тульского кремля»? Что, где, когда и для чего применялось? Об этом ребята узнают в ходе мероприятия. На квест-игру приглашаются дети 5−7 лет. В игровой форме ребята будут знакомиться с жизнью крепости
Подробности и предварительная запись по телефону: (4872) 77−49−34
Стоимость участия: взрослые-300 руб., школьники, пенсионеры, студенты — 200 руб.
Где и когда?
Тула, Кремль
20 июля 2018, пятница
14:00
21 июля 2018, суббота
14:00