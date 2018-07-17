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Археологические загадки

Археологические загадки

Что за интересные, необычные предметы представлены в экспозиции «История Тульского кремля»? Что, где, когда и для чего применялось? Об этом ребята узнают в ходе мероприятия. На квест-игру приглашаются дети 5−7 лет. В игровой форме ребята будут знакомиться с жизнью крепости XVI—XVII вв.еков. Также они узнают, в чём заключается работа археолога, что такое «культурный слой» и какие загадки он в себе таит.


Подробности и предварительная запись по телефону: (4872) 77−49−34


Стоимость участия: взрослые-300 руб., школьники, пенсионеры, студенты — 200 руб.
 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
20 июля 2018, пятница
14:00
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21 июля 2018, суббота
14:00
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