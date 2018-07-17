Гаражная распродажа

Сообщество продажи брендовых вещей CAMP приглашает на распродажу в центре «Типография».

В течение дня гости смогут попытаться выцепить что-то редкое и общаться с тульскими коллекционерами в Типографии.



в 14:00 состоится лекция об истории брендов.

Администратор сообщества CAMP Яков Таков расскажет нам об истории известных брендов и, возможно, даже о том, как создать свой модный дом в интернете.

Вход свободный.