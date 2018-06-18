С 20 по 22 июля в Туле ежегодный фестиваль уличных театров состоится в 10-тый раз. В юбилейной программе фестиваля уличных театров «Театральный дворик» примут участие:

4 страны

около 70 коллективов

более 500 артистов

Открытие фестиваля состоится 20 июля в 17.30 на Площади Ленина.

Среди заявленных участников Театр Del`Arte, «СоЛу», Театр Летающих Вещей и «Беспредел» из Санкт-Петербурга, «De Bufo» из Уфы, Минский Театр танца, один из ведущих уличных театров в России в жанре Живой Скульптуры «Барселона» из Москвы, тульский театр огня «Эра».

В этом году в фестивальной программе появились новые участники: московская группа Gagarin Brothers (исполняtn музыку в стиле «новый ретро-альянс» — смесь современной танцевальной музыки и стилей 50-х годов) и Студия танца восточного танца «АРАКС» (Тула).

В рамках Фестиваля Дмитрий Топтун (двукратный Чемпион Мира по парикмахерскому искусству) представит два уникальных коллаборационных проекта: интерактивное шоу фантазийных причесок, принять участие в котором сможет любой желающий туляк и уникальный интерактивный парад корсетов, подготовленный совместно с дизайнерами и артистами из г.Москвы.

Закрытие Фестиваля (22 июля) традиционно пройдет на набережной реки Упы.

Площадки будут работать с 13-00 до 22-00. Будет организовано 6 площадок, на церемонию закрытия приглашен музыкальный коллектив из Казани - ВИА «Волга-Волга». Закрытие Юбилейного Фестиваля ознаменуется грандиозным пиротехническим шоу и праздничным салютом, сценарий которых специально прописывался в течении нескольких месяцев.



Полная программа фестиваля доступна здесь

Вход свободный