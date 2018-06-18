Театральный дворик
С 20 по 22 июля в Туле ежегодный фестиваль уличных театров состоится в 10-тый раз. В юбилейной программе фестиваля уличных театров «Театральный дворик» примут участие:
- 4 страны
- около 70 коллективов
- более 500 артистов
Открытие фестиваля состоится 20 июля в 17.30 на Площади Ленина.
Среди заявленных участников Театр Del`Arte, «СоЛу», Театр Летающих Вещей и «Беспредел» из Санкт-Петербурга, «De Bufo» из Уфы, Минский Театр танца, один из ведущих уличных театров в России в жанре Живой Скульптуры «Барселона» из Москвы, тульский театр огня «Эра».
В этом году в фестивальной программе появились новые участники: московская группа Gagarin Brothers (исполняtn музыку в стиле «новый ретро-альянс» — смесь современной танцевальной музыки и стилей 50-х годов) и Студия танца восточного танца «АРАКС» (Тула).
Закрытие Фестиваля (22 июля) традиционно пройдет на набережной реки Упы.
Вход свободный