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Театральный дворик

Театральный дворик

С 20 по 22 июля в Туле ежегодный фестиваль уличных театров состоится в 10-тый раз. В юбилейной программе фестиваля уличных театров «Театральный дворик» примут участие:

 
  • 4 страны
  • около 70 коллективов
  • более 500 артистов

Открытие фестиваля состоится 20 июля в 17.30 на Площади Ленина.

Среди заявленных участников Театр Del`Arte, «СоЛу», Театр Летающих Вещей и «Беспредел» из Санкт-Петербурга, «De Bufo» из Уфы, Минский Театр танца, один из ведущих уличных театров в России в жанре Живой Скульптуры «Барселона» из Москвы, тульский театр огня «Эра».

В этом году в фестивальной программе появились новые участники: московская группа Gagarin Brothers (исполняtn музыку в стиле «новый ретро-альянс» — смесь современной танцевальной музыки и стилей 50-х годов) и Студия танца восточного танца «АРАКС» (Тула).

В рамках Фестиваля Дмитрий Топтун (двукратный Чемпион Мира по парикмахерскому искусству) представит два уникальных коллаборационных проекта: интерактивное шоу фантазийных причесок, принять участие в котором сможет любой желающий туляк и уникальный интерактивный парад корсетов, подготовленный совместно с дизайнерами и артистами из г.Москвы.
Закрытие Фестиваля (22 июля) традиционно пройдет на набережной реки Упы.
Площадки будут работать с 13-00 до 22-00. Будет организовано 6 площадок, на церемонию закрытия приглашен музыкальный коллектив из Казани - ВИА «Волга-Волга». Закрытие Юбилейного Фестиваля ознаменуется грандиозным пиротехническим шоу и праздничным салютом, сценарий которых специально прописывался в течении нескольких месяцев.
 
Полная программа фестиваля доступна здесь.
 

Вход свободный

Где и когда?
Пушкинский сквер
Тула, Пушкинский сквер
20 июля 2018, пятница
16:00
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Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
20 июля 2018, пятница
17:30
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Тульский Кремль, музей
20 июля 2018, пятница
19:00
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Тула
Тула, Тула
21 июля 2018, суббота
14:00
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Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
22 июля 2018, воскресенье
14:00
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